Neues Video zu Fire Emblem Engage – Marth wird gezeigt

Nintendo zeigt stetig mehr vom Spiel (wenn auch nur auf dem offiziellen Fire Emblem japanischen Twitter-Account). Inmitten des Gameplay-Vorgeschmacks, den wir bisher bekommen haben, enthält der neueste Clip das Gameplay eines Serienstars. Das neue Fire Emblem Engage-Material ist auf dem Twitter-Account der Serie erschienen und gibt uns einen besseren Einblick in den Helden in Aktion. Hier ist die vollständige Einführungs-/Mini-Charakter-Biografie aus dem ersten Tweet (übersetzt/bereinigt), die auch seinen japanischen Synchronsprecher enthüllt: “Marth (gesprochen von Hikaru Midorikawa) ist allgemein als “The Beginning Heraldry” bekannt und ist ein edler und charismatischer Held unter den Helden. Er ist der Fürst des Altea-Königreichs auf dem fremden Kontinent Archanea.“

Wir sehen, wie Gastcharaktere in Engage erscheinen werden, und Marth wird in diesem Clip als Schwertbenutzer bestätigt. Es wird auch einige Story-Elemente geben, die mit den beschworenen Helden verbunden sind, einschließlich des folgenden Gesprächs mit der Hauptfigur. Wenn der Titel dies schafft und es schafft, einige der berühmtesten Charaktere in der langen Geschichte dieser Serie einzubringen, könnte dies zu einigen explosiven Momenten führen. Im Idealfall schafft es das Team tatsächlich, diese Portionen ausgewogen einzusetzen. Jedenfalls wirkt es so, als würde uns das neue Spiel einiges an Fan-Service bescheren können, und das ist immer etwas Gutes. Was haltet ihr davon?