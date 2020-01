Neues Smartphone Sharp AQUOS V angekündigt

Sharp hat die Verfügbarkeit des neuen AQUOS V in Europa angekündigt. Das Preis-Leistungsverhältnis soll Käuferinnen überzeugen, das neue Gerät in Betracht zu ziehen.

Nach der Markteinführung des AQUOS R3 kommt nun ein Neueinstieg in der Mittelklasse. Der Hersteller spricht von erstklassiger Leistung in dieser Preisklasse und neuen Maßstäben. Was steckt im Smartphone?

Über das AQUOS V

Um 229 Euro sollt ihr ganz schön viel Technik bekommen. Der Qualcomm Snapdragon 835 in Verbindung mit 4 GB Arbeitsspeicher soll euren Anforderungen genügen, und 64 GB Speicher bieten ausreichend Platz. Falls ihr dennoch mehr Fotos, Filme, Musik oder Apps habt, könnt ihr den Speicher um bis zu 256 GB aufstocken. Der LCD-Bildschirm misst 5,9 Zoll und soll mehr als Full HD-Auflösung bieten.

Das AQUOS V läuft mit Android 9.0 Pie Betriebssystem und dem hauseigenen Sharp User Interface. Der integrierte Akku mit 3160 mAh bietet laut Herstellerangaben über 11 Stunden Gesprächszeit und kann per USB-Typ-C wieder aufgeladen werden. Das Smartphone soll angenehm in der Hand liegen und kann per Fingerprint-Sensor auf der Rückseite oder mit Face-Unlock entsperrt werden. Die Dual-Kamera (jeweils 13 MP) und die Frontkamera (8 MP) werden dank Bildstabilisator für gute Fotos sorgen. Sharp hat die folgende Fotogalerie zur Verfügung gestellt: