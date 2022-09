Neues Smartphone: Das Huawei nova 10 erscheint demnächst in Österreich

In wenigen Tagen wird das Huawei nova 10-Smartphone in Österreich erscheinen. Was es einzigartig macht, lest ihr gleich hier bei uns!

Mehr zum Huawei nova 10

Das stylische Flaggschiff-Smartphone überzeugt mit der hochwertigen und ersten 60 MP-Frontkamera und einem leistungsstarken Akku mit fortschrittlichem Huawei SuperCharge-Modus. Die neueste Generation der Huawei nova-Serie übernimmt das typische Design und vereint es mit modernster Handwerkskunst. Auch der Star Orbit-Ring ist bei diesem Modell wieder vertreten. Darüber hinaus wurde die Frontkamera mit neuen Funktionen weiterentwickelt und bietet so die Möglichkeit für noch hochwertigere Aufnahmen und Porträts in noch nie dagewesener Qualität. Das Huawei nova 10 wird zu einer UVP von 549 Euro in Österreich verfügbar sein. Die Kameras sind bei diesem Gerät im Fokus, daher verfügt es über eine hochwertige Frontkameralinse. Es besitzt die branchenweit erste nach vorne gerichtete 60MP Ultra-Weitwinkel-Autofokus-Kamera, die einen 100 Grad Weitwinkel und 4K-Videoqualität unterstützt und eine hervorragende Auflösung und Lichtempfindlichkeit bietet.

Die Rückkamera des Huawei nova 10 ist mit einer 50 MP Ultra Vision Photography-Kamera und einer 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera ausgestattet. Die rückwärtige Kamera verwendet das RYYB Farbfilter-Array der Huawei-Flaggschiffklasse, das im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren die Lichtaufnahme um 40 % erhöht. Sie unterstützt außerdem die Zero-Shutter-Lag-Technologie (ZSL), die ideale Fotoergebnisse in schwach beleuchteten Umgebungen bietet, und unterstützt die AI Snapshot-Funktion, um jede Erinnerung und jeden Moment festzuhalten. Bei der Aufnahme von Motiven mit der rückwärtigen Kamera verfügt das Smartphone über die Follow-Focus-Funktion, die das Videomotiv einfängt und verfolgt. Selbst wenn das Motiv vorübergehend verdeckt wird, bleibt der Fokus auf dem Motiv, wenn es wieder vor der Kamera auftaucht. Darüber hinaus kombiniert das Gerät 10 die Funktionen der Audioverfolgung, der Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen und der P3-Farbskala.

Mehr zum Design des Produkts

Das Huawei nova 10 (zur Website wird es hier gehen, wenn sie online geht) übernimmt den Stil der Huawei nova-Serie, verbessert das ursprüngliche Star Orbit Ring-Design und adaptiert das neue Star Orbit Craft-Design. Dieses Smartphone ist mit einer Dicke von 6,88 mm und einem Gewicht von 168 g noch dünner und leichter als seine Vorgänger. Es ist in Starry Silver und dezentem Starry Black erhältlich, um für jeden den richtigen Stil zu bieten. Zudem unterstützt das Produkt Huawei SuperCharge mit 66W.Es ist außerdem mit der Ultra-Generation VC Liquid Cooling ausgestattet, die für eine schnellere und gleichmäßigere Wärmeableitung sorgt. Sie nutzt eine AI-gestützte Temperatursensortechnologie, die heiße Stellen auf der Oberfläche des Telefons erkennt und die Wärme optimal umverteilt.

Das Gerät ist mit einer energieeffizienten, 4000 mAh großen Akkukapazität ausgestattet. Ob Spiele, Videos oder Fotos – das Huawei nova 10 legt den Fokus auf eine lebendige und detailreiche Darstellung. Das Smartphone unterstützt dabei 1,07 Milliarden Farben, eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und eine Touch-Sampling-Rate von 300 Hz, die ein reibungsloses Nutzungserlebnis bieten, sei es bei der täglichen Arbeit, beim Surfen im Internet oder beim Spielen. Zudem gibt es den neuen Touch Turbo 2.0, der das Spielen erleichtert. Damit können Nutzer:innen das Smartphone einfach schütteln, um die entsprechenden Tasten auszulösen. Das Smartphone ist außerdem mit zwei Stereo-Lautsprechern ausgestattet. Dank des ultrabreiten Histen-Klangfelds können Nutzer:innen ein beeindruckendes Audio- und Videoerlebnis genießen, egal ob sie Musik hören, Filme ansehen oder Spiele spielen. Was haltet ihr davon – ist dieses Smartphone etwas für euch?