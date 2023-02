Neues Nacon RIG Mikrofon und neue In-Ear-Kopfhörer ab sofort für PS5 erhältlich

NACON kündigt heute den Launch von zwei offiziell lizenzierten RIG-Produkten für PS5 an. Ab sofort sind das RIG M100 HS, ein Mikrofon für Streaming, Gaming und Podcasting sowie die RIG 200HS In-Ear-Gaming-Kopfhörer im Handel erhältlich.

RIG M100 HS: Ein Mikrofon für komfortables Streaming

Das RIG M100 HS wurde für PlayStation 5-User entwickelt, die ins Streaming einsteigen möchten. Es bietet eine präzise Stimmübertragung mit einem satten, dynamischen und unverzerrten Klang und kann für mehr Komfort per Plug-and-Play über einen USB-Anschluss sofort zum Aufnehmen und Streamen genutzt werden. Das Mikrofon verfügt über einen integrierten Analog-Digital-Wandler mit einer Auflösung von 16bits/48kHz, der eine Vielzahl von Anschlüssen bietet.

Das RIG M100 HS ist in Schwarz erhältlich und wird mit einem stabilen, verstellbaren Stativ geliefert, um sich perfekt in das jeweilige Streaming-Setup einzufügen. Ein Schutzschaum hilft, Umgebungsgeräusche abzuschirmen und eine Stummschalttaste mit LED-Leuchte zeigt an, ob das Mikrofon aktiv oder stummgeschaltet ist – für maximale Kontrolle bei der Aufnahme und Produktion von Inhalten.

Technische Daten:

Offiziell lizenziertes PS5- und PS4-Mikrofon, kompatibel mit PC/Mac*

Nierencharakteristik und integrierter ADC mit einer Auflösung von 16bits/48kHz

Plug-and-Play-Audioaufnahme

Verstellbares Stativ

Extralanges USB-Kabel (Länge ca. 3 m)

Inklusive Schaumstoff-Windschutz zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen

USB-A zu USB-B-Anschluss

Leicht zugängliche Stummschalttaste mit LED-Anzeige

*PC-Kompatibilität wurde weder von Sony Interactive Entertainment getestet noch wird sie unterstützt.

RIG 200HS: Eine kompakte Alternative zu Gaming-Headsets

Die offiziell lizenzierten RIG 200HS Gaming Kopfhörer sind eine unauffällige und leichte Alternative zu herkömmlichen Gaming-Headsets bei vollem Sound. Die integrierten 9-mm-Treiber sorgen für klare Höhen und tiefe Bässe.

Die In-Ear-Kopfhörer sind mit einem abnehmbaren Mikrofon ausgestattet, dass eine hohe Klangqualität für Voice-Chat bei Online-Multiplayer-Sessions bietet.

Im Lieferumfang des kompakten RIG 200HS-Kopfhörers sind zudem drei verschiedene Ohrstöpselgrößen enthalten, die sich jeder Ohrenform perfekt anpassen. Für zusätzliche Stabilität und Tragekomfort können die mitgelieferten Silikon-Flügelaufsätze verwendet werden.

Technische Daten:

Offiziell lizenzierte PS5- und PS4-Kopfhörer, kompatibel mit PC/Mac und anderen Geräten mit 3,5-mm-Buchse

Drei Ohrstöpselgrößen

Flügelaufsätze aus Silikon

Abnehmbarer Mikrofonarm

Inline-Lautstärkeregler und Stummschaltung

Das RIG M100 HS-Mikrofon und die RIG 200HS-Gaming-Kopfhörer sind jetzt im Handel erhältlich.