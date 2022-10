Neuer Trailer zu One Piece Odyssey: Ab nach Alabasta

Der Herausgeber Bandai Namco und der Entwickler ILCA haben einen neuen Trailer zu One Piece Odyssey mit sieben Minuten Gameplay in Alabasta veröffentlicht.

Warten auf One Piece Odyssey

“Tauchen Sie ein in die Welt von One Piece mit diesem neuen Gameplay-Trailer, der die Welt der Erinnerungen präsentiert – Alabasta!” Die Beschreibung des Videos macht keinen Hehl daraus, Hype für das Spiel generieren zu wollen. “Erleben Sie die Abenteuer der Straw Hat Crew, während sie unvergessliche Orte erkunden und mit Charakteren aus der ursprünglichen Anime-Serie interagieren.“ Ob das alles auch wirklich so stimmt, werden wir schon bald erfahren. Denn nach langer Zeit in der Entwicklung ist es demnächst schon so weit: One Piece Odyssey ist ab dem 13. Januar 2023 weltweit für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich. Den Alabasta-Trailer gibt es gleich hier für euch: