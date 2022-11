Neuer Trailer zu Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion zeigt Änderungen

Square Enix hat kürzlich einen neuen Trailer für Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion hochgeladen, der Änderungen beim Remaster hervorhebt.

Für Spieler:innen, die das Spiel noch nicht kennen, bietet der neue Trailer eine großartige Möglichkeit, die Unterschiede zwischen dem ursprünglichen Crisis Core-Videospiel und der kommenden überarbeiteten Version zu sehen. Es ist nur etwa einen Monat bis zum offiziellen Veröffentlichungsdatum von Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, es geht also in die Zielgerade. Das Entwicklungsteam scheint so viele Informationen zu veröffentlichen, wie es der Öffentlichkeit nur irgendwie zugänglich machen kann. Dabei teilte es geschickt Filmmaterial aus dem ursprünglichen Crisis Core-Videospiel zusammen mit den Updates des Remasters. Das neueste Update soll das Interesse und den Hype erhöhen, indem der Trailer die Updates des Remasters in nachvollziehbarer Aktion präsentiert: