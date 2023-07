Neuer Trailer zu Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg veröffentlicht

Der Verleger Koei Tecmo und der Entwickler Gust haben einen neuen Trailer für Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg veröffentlicht, der die Grundlagen der Alchemie und das Erleben dessen, was das Spiel zu bieten hat, vorstellt. Es geht nicht um die Rettung der Welt, denn Schulversagerin Marie studiert Alchimie und begibt sich auf Quests, um den Abschluss zu erlangen. Die Ursprünge der Atelier-Serie sind mit frischen Elementen neu aufbereitet worden. An der Royal Academy of Magic (kurz: Akademie) scheitert Marie beim Versuch, Alchimie zu studieren. Eines Tages erhält sie von ihrem Professor als Teil einer speziellen Studiengangs ein Atelier. Für ihren Abschluss muss Marie ein Objekt anfertigen, das ihren Professor beeindrucken soll.

Aber zunächst muss Marie sich anstrengen, ihre Alchimie-Fertigkeiten zu verbessern, sie muss Zutaten sammeln und Geld verdienen, um Abenteurer anzuheuern sowie Rezepte und Utensilien zu kaufen … Rechnet man all das zur „Synthesis“ sowie den Schlachten und Quests hinzu, die sie bestehen muss, wird deutlich, dass ein weiter Weg vor ihr liegt, bevor sie für ihren Abschluss bereit ist. Ihr entscheidet selbst, wo ihr anfangen wollt. Es gilt, euch mächtig anzustrengen, um den Abschluss der Akademie zu schaffen, aber vergesst nicht, der Weg ist das Ziel. Ihr solltet also auch zwischendurch Spaß haben! Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg erscheint am 13. Juli für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und am PC via Steam.