Neuer Trailer für die Twisted Metal-TV-Serie veröffentlicht

“Mit Hilfe eines knallharten, Axt schwingenden Autodiebes wird er sich wilden Plünderern stellen, die zerstörte Fahrzeuge und andere Gefährte auf offener Straße fahren, einschließlich eines verrückten Clowns, der einen allzu vertrauten Eiswagen fährt.“ Neben Mackie sind die Twisted Metal-Stars Will Arnett (Arrested Development), Samoa Joe (AEW), Thomas Haden Church (Spider-Man 3), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) und Neve Campbell (Scream) mit an Bord. Die Show ist die zweite TV-Serie von PlayStation Productions nach der diesjährigen Hit-Adaption The Last of Us. Es kommt vor einem geplanten Neustart des Twisted Metal-Videospiels an, von dem man erfuhra, dass es sich in der aktiven Entwicklung im Firesprite-Studio von Sony befindet, nachdem es vom ursprünglichen Entwickler Lucid Games abgezogen wurde.