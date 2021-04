Neuer Trailer enthüllt Final Fantasy 14 Online Patch 5.5 Details

Square Enix hat während der jüngsten Ausgabe des Briefs des Produzenten live einen neuen Shadowbringers Trailer veröffentlicht sowie weitere Details zu Final Fantasy 14 Patch 5.5 Details enthüllt. Erfahrt hier, was euch im neuen Patch erwartet.

Patch 5.5, betitelt „Death Unto Dawn“, wird über zwei Teile hinweg die anstehende vierte Erweiterung Endwalker in Szene setzen. Der erste Teil wird planmäßig am 13. April veröffentlicht und wartet mit dem heiß ersehnten dritten Kapitel von „YoRHa: Dark Apocalypse“ auf – der von NieR inspirierte Allianzen-Raid, der die Handschrift der Gastentwickler Yosuke Saito und YOKO TARO trägt. Darüber hinaus erwartet Fans eine Fülle an neuen Kampfinhalten und Erzählungen, Systemaktualisierungen und mehr. Der Trailer für Patch 5.5 kann hier gesehen werden: