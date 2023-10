Neuer Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos Gameplay-Trailer veröffentlicht

Tintinimaginatio und Microids veröffentlichten rund zwei Wochen vor dem Verkaufsstart einen neuen Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos Gameplay-Trailer, der Lust auf das Release macht.

Was erwartet euch?

Tim und sein treuer Hund Struppi brechen in Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos zu aufregenden Abenteuern auf: Auf einer Mittelmeer-Kreuzfahrt kommen die beiden Freunde mit dem Ägyptologen Philemon Siclone ins Gespräch. Daraufhin beschließt der findige Reporter, das geheimnisumwobene Grab des Pharaos Kih-Oskh zu untersuchen. Welches schreckliche Mysterium verbirgt das Grabmal? Als ob diese Reise nicht schon spannend genug wäre, führt die Spur eines niederträchtigen Rauschgifthandels Tim und Struppi von Ägypten über Indien und Arabien durch den Fernen Osten.

Mit all den Facetten des Tintin-Universums und einer Geschichte voller Wendungen, die Teil von Hergés großem kreativen Vermächtnis sind, entführt Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos Spieler:innen in das Herz des geheimnisvollen Ägyptens und in andere atemberaubende Länder.

Das neue Tim und Struppi-Abenteuer kombiniert die besten Aspekte von Abenteuer- und Investigationsspielen und lädt Spieler:innen ein, in die Rolle eines Reporters oder einer Reporterin zu schlüpfen: Suchen, Infiltrieren, mit Hilfe von Ermittlungsdialogen Hinweise finden und Rätsel lösen, sowie Infiltrationsphasen oder sogar Verfolgungsjagden in einem Flugzeug oder Auto sind nur einige der Erlebnisse, auf die sich angehende Ermittler:innen freuen dürfen. Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos bietet ein einzigartiges und innovatives Gameplay, das es allen ermöglicht, dieses epische Abenteuer wie echte Reporter:innen zu erleben!