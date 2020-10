Neuer The Dark Pictures Anthology Little Hope Trailer macht Lust auf mehr

Gute Nachrichten für alle Fans von The Dark Pictures – um die Vorfreude auf den neuesten Ableger zu steigern, veröffentlichte Bandai Namco nun einen neuen The Dark Pictures Anthology Little Hope Trailer, der Lust auf mehr macht.

In The Dark Pictures Anthology Little Hope sind vier StudentInnen und ihr Professor in der vermeintlich verwaisten Stadt Little Hope gefangen. Dort müssen sie vor Visionen fliehen, welche die dunkle Vergangenheit der Stadt zeigen. Wie das aussieht, zeigt euch der neueste Trailer: