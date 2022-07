Neuer She-Hulk: Die Anwältin Trailer läutet den bevorstehenden Start ein

Cast & Crew

Kevin Feige, ausführender Produzent, Präsident der Marvel Studios und Chief Creative Officer von Marvel, begrüßte Tatiana Maslany bei der Upfront Presentation 2022 der Walt Disney Company in der Basketball City am Pier 36 in New York. Sie sprachen über die kommende Serie, verkündeten den Starttermin am 17. August und präsentierten allen Anwesenden den neuen Trailer.

Unter der Regie von Kat Coiro (Episoden 1, 2, 3, 4, 8, 9) und Anu Valia (Episoden 5, 6, 7) und geschrieben von Jessica Gao als Hauptautorin erzählt „She-Hulk: Die Anwältin“ von Jennifer Walters, die das komplizierte Leben einer alleinstehenden Anwältin in ihren Dreißigern meistert und außerdem ein grüner, zwei Meter großer Hulk mit Superkräften ist. In der neunteiligen Serie gibt es ein Wiedersehen mit einer Reihe von MCU Charakteren, darunter Mark Ruffalo als Smart Hulk, Tim Roth als Emil Blonsky/Abomination und Benedict Wong als Wong. Zur Besetzung gehören außerdem Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass und Renée Elise Goldsberry. Ausführende Produzenten und Produzentinnen sind Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro und Jessica Gao. Mitausführende Produzentinnen sind Wendy Jacobson und Jennifer Booth.

She-Hulk Streamingstart

Laut letzten Informationen startet die Marvel-Serie am 17.8.2022 exklusiv auf Disney+.