Neuer Scarlet Nexus Trailer veröffentlicht

Worum geht’s im Spiel?

In Scarlet Nexus erscheint eine seltsame Lebensform – namens „Die Anderen“ – und beginnt, sich skrupellos an den Gehirnen der Lebewesen auf der Erde zu bedienen – einschließlich derer der Menschen. Um diese neue Art von Feind bekämpfen zu können, wird die „Other Suppression Force“ (OSF) in der Stadt gegründet, in der die Gedankenkraft entwickelt wurde – New Himuka. Die OSF besteht aus den einzigen Personen, die imstande sind, die Anderen zu besiegen, gesegnet mit besonders ausgeprägten psychischen Fähigkeiten und von der Bevölkerung als wahre Helden angesehen.

Jedes Jahr treten mehr und mehr Rekruten den Rängen der OSF bei, um Teil des endlosen Kampfes zwischen der Menschheit und den Anderen zu werden. Unter ihnen ist auch Yuito Sumeragi, ein kluger und positiv eingestellter Rekrut mit einem guten Herz. Er ist der zweite Sohn der angesehenen Sumeragi-Familie. Einer seiner Vorfahren war der Gründungsvater von New Himuka. Er hat ein intensives Training durchgestanden, um eines Tages in der Lage zu sein, den Bürgern seiner Stadt zu helfen und sie zu retten – so, wie auch er einmal von einem Mitglied der OSF vor einem Anderen gerettet wurde.

Scarlet Nexus wird für Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, und PC über STEAM erhältlich sein. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.