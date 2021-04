Neuer Path of Exile 2 Trailer macht Lust auf mehr

Gute Nachrichten für die Fans von PoE – Grinding Gear Games gewährte der Fangemeinde in einem rund 45-minütigem Video nun neue Einblicke in das Franchise samt einem neuen Path of Exile 2 Trailer, der mehr als nur Lust auf mehr macht.

Zwanzig Jahre sind vergangen

Seit Kitavas Ableben sind die Menschen damit beschäftigt, das Land langsam wieder aufzubauen. Einige Ehrgeizige unter ihnen greifen nach der Macht, die Wraeclast aufs Neue ins Verderben zu stürzen droht. Path of Exile 2 besteht aus einer neuen Storyline mit sieben Akten, die parallel zur Kampagne von Path of Exile 1 eingeführt wird. Sowohl die alte als auch die neue Storyline führen zum selben geteilten Endgame im Atlas. Der neue Teil hält den Content aus allen Erweiterungen der letzten sechs Jahre bereit und wartet zudem mit einem neuen Fertigkeitensystem, neuen Aszendenzklassen, Verbesserungen an der Engine und vielem mehr auf.