Deutscher My Hero Academia Season 5 Simulcast startet am 27.3.2021

Gute Nachrichten für alle Fans von All-Might, Deku und der restlichen SuperheldInnen – Crunchyroll nahm den deutschen My Hero Academia Season 5 Simulcast ins hauseigene Anime Spring Season 2021 Line-up auf. Die fünfte Staffel von My Hero Academia wird im Studio Bones (Bungo Stray Dogs) reneut unter der Regie von Masahiro Mukai produziert. Als Chief Director ist erneut Kenji Nagasaki zuständig und Yōsuke Kuroda das Skript schreibt.

My Hero Academia Background

In My Hero Academia erlebt ihr den Traum des Protagonisten Izuku Midoriya der größte Superheld aller Zeit zu werden – ganz wie sein Idol All Might. Dabei gibt es nur ein Problem: Im Gegensatz zu 80% aller anderen ErdenbewohnerInnen besitzt er keine Superkraft. Ob es ihm dennoch gelingt seinen Traum zu verwirklichen, findet ihr aber am Besten selbst heraus. Hier geht zu unseren Tests von Staffel 1 und Staffel 2.

Wer sich zuvor noch die aktuellste Staffel anschauen möchte, hat hierzulande die Möglichkeit die 25 Folgen der vierte Staffel des Erfolgsanime bei Anime-on-Demand im Simulcast zu sehen. Ob die fünfte Staffel zeitgleich auch hierzulande im Simulcast erscheint, ist derzeit noch unklar, doch gehe ich stark davon aus, dass sich Anime-on-Demand nach Staffel 1-4 auch die Rechte an der neuesten Staffel des Erfolgsanimes sichern wird.

My Hero Academia Staffel 5 Trailer