Neuer Keine Zeit zu Sterben Trailer macht Lust auf mehr

Bond, James Bond kehrt am 12.11.2020 mit Keine Zeit zu Sterben zurück in die heimischen Kinos. In nur zehn Wochen wird James Bonds 25. Geheimdienst-Mission in den heimischen Kinos starten. Einen Vorgeschmack auf das langersehnte ultimative Filmereignis des Jahres liefert nun der neue Trailer.

Worum geht’s?

James Bond (Daniel Craig) hat seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes abgegeben und genießt seinen Ruhestand in Jamaika. Die friedliche Zeit nimmt ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter (Jeffrey Wright) auftaucht und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender Wissenschaftler ist entführt worden und muss so schnell wie möglich gefunden werden. Was als simple Rettungsmission beginnt, erreicht bald einen bedrohlichen Wendepunkt, denn Bond kommt einem geheimnisvollen Gegenspieler auf die Spur, der im Besitz einer brandgefährlichen neuen Technologie ist.