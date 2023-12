Neuer House of the Dragon Staffel 2 Trailer macht Lust auf mehr

Gute Nachrichten für all diejenigen, die von der Vorgeschichte von Game of Thrones nicht genug bekommen. HBO veröffentlichte nun den ersten offiziellen House of the Dragon Staffel 2 Trailer, der Lust auf mehr macht. Der Trailer wurde bereits fast 3 Millionen Mal aufgerufen.