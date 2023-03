Neuer Gigaset Wireless Fast Charger ab sofort erhältlich

Gigaset bringt den neuen Gigaset Wireless Fast Charger in den Handel, der kabelloses Schnellladen und nach Qi-Standard mit bis zu 15 Watt ermöglicht. Was er zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Vorne dabei

Lange bevor im Sommer 2022 die Entscheidung für USB-C als Standard-Ladebuchse für mobile Endgeräte gefallen ist, hat Gigaset in seinen Smartphonesbereits ausschließlich USB-C-Anschlüsse verbaut. Seit über drei Jahren setzt das Unternehmen zusätzlich auf Wireless Charging – in neueren Modellen sogar in Verbindung mit einem Wechsel-Akku.

„Grundsätzlich bauen wir Geräte, die möglichst selten geladen werden wollen“, so Michael Adamik, Geschäftsführer von Gigaset Österreich. „Unsere Modelle GX4 und GX6 haben wir deshalb mit so starken Akkus ausgestattet, dass sie bei normalem Gebrauch mehrere Tage ohne Laden auskommen. Wenn es dann aber doch nötig ist, dann soll das komfortabel und schnell gehen. Und nichts ist komfortabler als das kabellose Laden.“

Der 14 Millimeter hohe Wireless Fast Charger lädt kompatible Geräte mit bis zu 15 Watt. Dazu gehören neben den hauseigenen Smartphones GS5, GX4 und GX6 auch viele Geräte von Mitbewerbern wie Samsung, Nokia, Apple und Sony – vorausgesetzt sie funktionieren nach dem verbreiteten Qi-Standard. Mit bis zu 15 Watt lädt das Gerät doppelt so schnell wie Geräte mit nur 7,5 Watt Ausgangsleistung.

Schnell und sicher

Die LED-Anzeige gibt Auskunft über den Ladestatus und die weiche „Soft Touch“-Oberfläche verhindert Kratzer oder das Abrutschen des Smartphones. Beim Laden werden die Geräte durch die intelligente Elektronik zuverlässig geschützt: Der Überstromschutz passt den Ladestrom automatisch an und der Übertemperaturschutz unterbricht den Strom, wenn die Warntemperatur erreicht ist.Der Gigaset Wireless Fast Charger wird mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an ein vorhandenes Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5,12 oder 15 Volt angeschlossen. Zur Schonung von Umweltressourcen ist ein zusätzlicher USB-Strom-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät ist ab sofort im Handel sowie im Gigaset Onlineshop zum Preis von 40,95 Euro (UVP) erhältlich.