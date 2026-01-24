Neue Super Mario Galaxy Film Direct morgen um 15.00 Uhr

Gute Nachrichten für die Super Mario Film-Fans – Nintendo veranstaltet morgen eine weitere Super Mario Galaxy Film Nintendo Direct! Um 15:00 Uhr geht’s los. Das erste Mario-Abenteuer Der Super Mario Bros. Film startete 2023 in den Kinos, spielte weltweit mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein und begeisterte in Deutschland mehr als 5 Millionen Kinozuschauer:innen. DER SUPER MARIO GALAXY FILM ist der neue Animationsfilm, basierend auf der Welt von „Super Mario Bros.“

Produktionsteam

Der Super Mario Bros. Film und DER SUPER MARIO GALAXY FILM wurden federführend von Chris Meledandri (Illumination) und Shigeru Miyamoto (Nintendo) produziert. DER SUPER MARIO GALAXY FILM entstand erneut unter der Regie der beiden Filmemacher Aaron Horvath und Michael Jelenic. Matthew Fogel verantwortet ein weiteres Mal das Drehbuch. Brian Tyler komponierte auch für die Fortsetzung die Filmmusik.

Sprecher:innen

Die Rückkehrer (Bekannt aus dem ersten Film)

Die bewährte Truppe aus dem ersten Teil übernimmt wieder ihre ikonischen Rollen:

Mario: Erneut gesprochen von Chris Pratt, der dem mutigen Klempner seine Stimme leiht.

Luigi: Charlie Day kehrt als Marios etwas schreckhafter, aber loyaler Bruder zurück.

Prinzessin Peach: Anya Taylor-Joy spricht die taffe Regentin des Pilzkönigreichs.

Bowser: Rock-Star Jack Black übernimmt wieder die Rolle des Koopa-Königs.

Toad: Keegan-Michael Key sorgt als humorvoller Begleiter für die nötige Energie.

Kamek: Kevin Michael Richardson bleibt als Bowsers treuer Magier und Berater dabei.

Die Neuzugänge (Galaxy-Spezifisch)

Für die Reise ins Weltall kommen prominente Stimmen für neue Schlüsselfiguren hinzu:

Rosalina: Die geheimnisvolle Wächterin des Kosmos und der Lumas wird von Oscar-Preisträgerin Brie Larson vertont.

Bowser Jr.: Der Sohn des Antagonisten erhält mit Benny Safdie (bekannt als Regisseur und Schauspieler) eine markante Stimme.

