Super Mario Galaxy Film Direct am 12.11. ab 15 Uhr – seht sie hier

Nintendo veranstaltet diesen Mittwoch, den 12. November, eine neue Nintendo Direct, aber es geht dieses Mal um Super Mario Galaxy!

Zur Super Mario Galaxy Film Direct

in dieser Direct wird es nicht um Spiele gehen. Fans von Kirby Air Riders werden also keine weitere Stunde mit dem Spieldirektor Masahiro Sakurai verbringen. Stattdessen wird Nintendo den ersten offiziellen Trailer zu Super Mario Galaxy – Der Film, der Fortsetzung von Super Mario Bros. (geplant fürs Jahr 2026) zeigen. Die Super Mario Galaxy Film Nintendo Direct wird am Mittwoch um 15 Uhr live gestreamt und einen längeren Einblick auf Marios neues galaktisches Abenteuer. Nintendo warnt davor, dass „keine Spielinformationen in dieser Präsentation enthalten sein werden“. Wer also glaubt, dass Super Mario Galaxy 3 diese Woche angekündigt werden könnte, sollte die eigene Erwartungshaltung entsprechend anpassen. Hier geht’s zum Video!