Neue Smartphones für alle: OPPO stellt die Find X5-Serie vor

OPPO bringt drei neue Find X5-Smartphones auf den Markt. Ab 21. März 2022 werden sie erhältlich sein – was die Geräte können, lest ihr gleich hier bei uns!

Über das Find X5 Pro

Das Flaggschiff von OPPO geht mit 4K Ultra-Nachtvideo-Modus und dem Top-Prozessor von Qualcomm, dem Snapdragon 8 Gen 1, ins Rennen. Ganze 6,7 Zoll (17,02 cm) misst der AMOLED-Bildschirm in der Diagonale, und dieses Smartphone macht keine Kompromisse. Sei es beim Akku (fasst 5.000 mAh, kann mit bis zu 80 W geladen werden), dem 120 Hz-Screen mit bis zu 1300 nits Helligkeit oder der IP68-Zertifizierung, hier bekommt ihr das Feinste vom Feinen. Zudem ist die Kooperation mit Hasselblad bei den verbauten Kameras zu erwähnen: Ihr bekommt eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkel-Kamera (jeweils 50 MP), eine Telekamera (13 MP) und einen 13-Kanal-Spektralsensor. Eine Fünf-Achsen-Stabilisierung soll verwackelte Bilder effektiv in den Griff bekommen, und ihr bekommt Android 12 (also ColorOS 12.1) vom ersten Tag an.

Technisch kommen zudem 12 GB Arbeitsspeicher (LPDDR5) und 256 GB Speicherplatz (UFS 3.1) dazu, und als Grafikeinheit kommt die Adreno 730 zum Zug. Die Abmessungen des OPPO-Geräts betragen 163,7 x 73,9 x 8,5 mm bei einem Gewicht von 221 Gramm. Das ist alles andere als ein Leichtgewicht, doch die verbauten Materialien Glas und Keramik entschädigen dafür. Nicht nur die Haptik, auch das Zubehör kann sich sehen lassen: Entgegen aktuellen Trends liefert OPPO nämlich ein 80 Watt-Schnellladegerät gleich mit, das heißt, ihr könnt die Schnellladefunktion des Flaggschiffes auch prima nutzen (50 Watt bei kabellosem Laden sind möglich, falls euch das interessiert). Was kostet der Spaß? Das OPPO Find X5 Pro wird ab 21. März 2022 um 1.299,- Euro erhältlich sein.

Mehr zum Find X5

Etwas kleiner, aber nicht weniger oho tritt das OPPO Find X5 an. Es gibt ebenso einen 4K Ultra-Nachtvideo-Modus zu vermelden, und beim Rest ist High-End zu erwarten. Die Größe des AMOLED-Bildschirms beträgt 6,55 Zoll (16,63 cm), dieser wird bis zu 1000 nits hell, und der Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 888. 120 Hertz sind hier ebenfalls mit von der Partie wie die beiden 50 MP-Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) mitsamt der 13 MP-Telekamera. Der Spektralsensor zur Verfeinerung eurer Ergebnisse fehlt beim regulären Smartphone, und bei der Bildstabilisierung gibt es „nur“ eine Zwei-Achsen-Stabilisierung. Statt Keramik gibt es bei dieser Ausführung rundherum Glas zu befühlen, dafür startet auch das X5 softwareseitig mit Android 12 (ColorOS 12.1).

Was die Hardware angeht, so kommt das Gerät mit 8 GB Arbeitsspeicher (LPDDR5) und 256 GB Speicherplatz (UFS 3.1). Die Grafiklösung im Smartphone ist die Adreno 660-Einheit, und auch dieses Gerät kann in Schwarz und Weiß bestellt werden. Bezüglich den Abmessungen misst das Phone 160,3 x 72,6 x 8,7 mm bei einem Gewicht von 196 Gramm. Sehr löblich finde ich, dass OPPO auch bei dieser Version das 80 Watt-Schnellladegerät mitliefert. Wer also noch keines hat, muss sich auch keines extra kaufen! Induktiv lässt sich diese Variante mit bis zu 30 Watt laden, wenn das für euch von Interesse ist. Das OPPO Find X5 schlägt einen sehr guten Weg ein und spart an den richtigen Ecken – es wird ab 21. März 2022 um 999,- Euro erhältlich sein.

Das OPPO Find X5 Lite

Kommen wir nun zum kleinen Bruder der Serie, der es aber auch in sich hat. Beim OPPO Find X5 Lite werden ein Bokeh Flaire Portrait-Effekt für Fotos und Videos hervorgehoben sowie die 65 Watt-Ladefunktion. Die Größe des AMOLED-Bildschirms beträgt 6,43 Zoll (16,33 cm), und die maximale Helligkeit beträgt 800 nits. Weiters werden bis zu 90 Bilder pro Sekunde angezeigt, also immer noch um 50 % mehr als beim de facto-Standard von 60 Hertz! Was die Kameras betrifft, so erwartet euch eine Hauptkamera mit 64 MP Auflösung, eine Ultraweitwinkelkamera (8 MP) und eine Makrokamera (2 MP). Beim Zoom gibt es mangels anderen Objektiven keinen optischen Zoom, sondern rein eine digitale Funktionalität bis zu 20x, und die Bildstabilisierung erfolgt ebenfalls ausschließlich elektronisch.

Hardwareseitig kommt auch dieses Gerät mit 8 GB Arbeitsspeicher (LPDDR4X) und 256 GB Speicherplatz (UFS 2.2) zu euch. Der Prozessor ist ein Mediatek Dimensity 900, und für die Grafik ist die ARM Mali-G68-GPU verantwortlich. Die Materialien dieses Handys sind Glas an der Front und Polycarbonat an der Rückseite. Das schlägt sich im verringerten Gewicht nieder: 173 Gramm wiegt das Gerät bei Abmessungen von 160,6 x 73,2 x 7,81 mm. Schlank und leicht also – auch bei der Software kommt ColorOS 12 zum Einsatz, was Android 11 entspricht. Ihr seht also, das OPPO Find X5 Lite kann mit den großen Brüdern nicht ganz mithalten. Dafür macht dieser Umstand das Smartphone wesentlich leistbarer, denn das Gerät startet ab 21. März 2022 um 499,- Euro. Ist etwas für euch dabei?