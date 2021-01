Neue Jabra Elite 85t ANC True Wireless Farbvariationen

Im Oktober 2020 in Titanium/Schwarz auf den Markt gekommen, präsentiert Jabra nun vier neue Elite 85t ANC True Wireless Farbvariationen: Gold/Beige, Kupfer/Schwarz, Schwarz und Grau.

Was hat der Elite 85t ANC True Wireless Kopfhörer zu bieten?

Auch 2021 wird das Thema flexibles Arbeiten weiterhin im Fokus stehen. Damit einher geht der Wunsch, Telefonate überall annehmen zu können. Die Jabra Elite 85t bieten genau das und dazu – dank der Technologie mit sechs Mikrofonen (drei an jedem Ohrstöpsel, zwei auf der Außen- und eines auf der Innenseite) – außergewöhnlich gute Anrufqualität für den Nutzer selbst und die Person am anderen Ende der Leitung. Die Mikrofone an Außen- und Innenseite ermöglichen das Jabra Advanced ANC, das Funktionen über das einfache Ein- und Ausschalten hinaus bietet: Nutzer können ihr Hörerlebnis mit zwei Slidern personalisieren – vom vollständigen ANC zu absolutem HearThrough, mit zahlreichen Abstufungen dazwischen.

Die 12mm-Treiber sorgen für einen starken Bass und vollen Sound, das halboffene Design verbessert gleichzeitig den Komfort und reduziert den Druck auf die Ohren. Die beliebten Ear Gels hat Jabra angepasst und in eine neue ovale Form gebracht, die das Ohr besser abdichtet und sicherstellt, dass die Ohrstöpsel gut sitzen. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Elite 85t nicht so tief im Ohr sitzen wie ihre Vorgänger. Ist das ANC angeschaltet, haben die Ohrstöpsel eine Batterielaufzeit von bis zu 5,5 Stunden, mit dem kompakten Ladecase sind es bis zu 25 Stunden. Das Aufladen ist ebenso problemlos, dank des Qi-konformen Ladecases auch wireless möglich.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Jabra Elite 85t Farbvarianten sind wie das Standardmodell bei ausgewählten Händlern verfügbar, UVP € 229,-. Weitere Informationen unter www.jabra.com.de/elite85t