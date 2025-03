Neue Games haben’s schwer: Zwei Drittel der Spielzeit entfallen auf alte Spiele

Ein neuer Branchenbericht legt nahe, dass die überwiegende Mehrheit der Zeit immer noch mit älteren Spielen verbracht wird. Dass wir Gewohnheitstiere sind, wissen wir, aber dass es so schlimm ist…?

Sechs Jahre alt, und älter

In einem Vortrag während der Games Developer Conference in dieser Woche teilte Newzoo die Highlights aus seinem dritten jährlichen Bericht über die Spieleindustrie, der Daten zu Gewohnheiten wie Ausgaben und Gameplay im Jahr 2024 enthält. Der Bericht stellt fest, dass die Mehrheit der Spieler*innen im letzten Jahr ihre Zeit weiterhin mit älteren Spielen verbracht hat, mit einem viel geringeren Prozentsatz der Gesamtspielzeit, die für Spiele verbracht wurde, die 2024 veröffentlicht wurden. Dem Bericht zufolge entfielen im letzten Jahr zwei Drittel (genauer 67 %) der gesamten Stunden mit PC-Spielen, die sechs Jahre oder älter waren, wobei die beliebtesten Beispiele Counter Strike 2 und GO (7,1 %), League of Legends (6,4 %), Roblox (6,2 %), DOTA 2 (5,8 %) und Fortnite (5,4 %) waren.

Weitere 25 % der PC-Spielzeit wurden für Spiele aufgewendet, die 2-5 Jahre alt sind, wobei nur die restlichen 8 % für aktuelle Veröffentlichungen aus dem Jahre 2024 aufgewendet wurden. Während der Unterschied auf Konsolen weniger stark war, blieb er immer noch bestehen, wobei die Spielzeit für 6+ Jahre alte Spiele bei 44 % auf der PlayStation und 49 % auf der Xbox lag. Beide Konsolenformate verzeichneten dafür zumindeest 15 % der gesamten Spielzeit für Veröffentlichungen von 2024. Dem Bericht zufolge machten Call of Duty: Black Ops 6, NBA 2K25 und EA Sports FC 25 etwa die Hälfte der gesamten Spielzeit aus, die für 2024er-Veröffentlichungen auf der Konsole aufgewendet wurde. Im Schnitt spielt eine Person durchschnittlich zehn Spiele im Jahr, egal, auf welcher Plattform. Die Zugkraft der Titel ist enorm, und das erklärt, warum neue Spiele es durchaus schwer haben…