Neu im Sortiment: KAGIS-TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale

Das Unternehmen KAGIS hat nun einen 65 Zoll großen 4K-Bildschirm ohne Tuner (GIS-frei!) im Angebot. Lest mehr über das Gerät – hier geht es zur offiziellen Website!

Über den neuen 65-Zöller im Angebot

Der Fernseher ist immer so etwas wie der Blickfang in einem Wohnzimmer. Da gilt oft „größer ist besser“, und sofern man gewisse Dinge berücksichtigt, macht ein Schritt in Richtung besserer Auflösung oder größerem Screen durchaus Sinn. Gut, dass das Unternehmen nun den KAGIS 65″ 4K UHD HDR Smart TV im Sortiment führt! Der neue TV bietet einen LED-Screen mit einer Bildschirmdiagonale von 164 cm, und es werden sowohl HDR10, HLG als auch der Dolby Vision-Standard unterstützt. Ferner könnt ihr drei HDMI-Schnittstellen verwenden, auch eine USB-Buchse und Ethernet sind mit von der Partie.

WLAN ist ebenso mit an Bord wie auch ein Digital Audio-Ausgang zur Anbindung an ein Heimkino. Mittels integriertem Android TV sind NutzerInnen keine Grenzen gesetzt. Sie können eine große Anzahl Filme und Fernsehserien auf dem TV ansehen sowie ihre Lieblingsapps und Spiele direkt aus dem Google Play Store herunterladen. Mit den HDMI-Anschlüssen können Geräte wie zum Beispiel Spielekonsolen, Computer, Blu-Ray-Player, Streaming Sticks oder andere Geräte kinderleicht angeschlossen werden. Wichtig ist, dass sämtliche KAGIS-Geräte nicht unter die GIS-Regelung fallen und somit keine Gebühr dafür fällig wird.