Neu bei Pikmin 4? Nintendo zeigt einen Anfänger-Trailer

Nintendo hat einen neuen Trailer für Pikmin 4 veröffentlicht, der erstmalige Spieler in die Welt der kleinen Pikpik-Figuren einführt.

Keine Angst vor Pikmin 4

Die Trailer-Beschreibung lautet: “Neu bei der Erkundung mit Pikmin? Dieser praktische Leitfaden enthält alles, was Sie über diese neugierigen Kreaturen wissen müssen. Erfahren Sie mehr über Ihre kleinen Knospen, ihre Spezialitäten und wie sie für Sie arbeiten können!” Pikmin 4 ist am 21. Juli für Switch erhältlich. Eine Demo ist jetzt verfügbar. Ein Preview auf unserer Seite gibt einen guten Überblick darüber, was uns alles erwarten wird: Verschiedene Arten von Pikmin mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten, Nachtmissionen, den Begleiterhund Otschin und noch einiges mehr. Nintendo selbst führt uns offiziell ganz galant in die Welt ein, und so sieht das Ganze aus: