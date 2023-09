Netflix’ One Piece: Drehbücher für Staffel zwei sind schon fertig geschrieben

Netflix hat mit der One Piece-Adaption wieder einmal für Furore gesorgt. Rekorde wurden gebrochen, und eine Staffel zwei ist auf dem Weg!

Die One Piece-Produzenten sagen, dass die Drehbücher für Staffel 2 geschrieben wurden und dass eine neue Reihe von Episoden in einem Jahr zur Ausstrahlung bereit sein könnte. “Wir haben die Drehbücher vorbereitet”, sagte Marty Adelstein, CEO der Produktionsfirma Tomorrow Studios, in einem Interview. “Ich denke, [Netflix] schaut sich verschiedene Situationen an, wie viele Episoden sie machen, brechen sie sie auf? Ich glaube, sie versuchen, das diese Woche herauszufinden. Ich vermute, dass wir in der nächsten Woche bis zu zwei Wochen von ihnen hören werden. Es scheint einen großen Anstoß zu geben, dies am Laufen zu halten und eine langfristige Strategie zu entwickeln. Also warten wir nur darauf”.

Netflix ist in der Regel schnell, um seine großen Hits wie The Witcher zu erneuern, und da One Piece einen Streaming-Rekord bricht, der zuvor von Wednesday und Stranger Things gehalten wurde, ist eine zweite Staffel bereits fix. “Realistisch, hoffentlich ein Jahr entfernt, wenn wir uns sehr schnell bewegen, und das ist eine Möglichkeit”, sagte Becky Clements, die Präsidentin der Tomorrow Studios, über die Fortschritte der zweiten Staffel. “Irgendwo zwischen einem Jahr und 18 Monaten könnten wir bereit für die nächsten Folgen sein.” Das ist auch alles so beabsichtigt, denn die achte und letzte Episode der ersten Staffel endete mit so etwas wie einem Cliffhanger, wobei ein neuer Bösewicht auf mysteriöse Weise eingeführt wurde, bevor der Abspann lief. Showrunner Steven Maeda erklärte gegenüber Fans, dass dies ein absichtlicher Schritt war, um eine zweite Staffel auf den Weg zu bringen. Mit Erfolg!