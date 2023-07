Netflix enthüllt Stop-Motion-Serie Pokémon Concierge

Während der Anime Expo 2023 enthüllte Netflix die kommende Stop-Motion-Animation namens Pokémon Concierge. Was erwartet uns?

Mehr zu Pokémon Concierge

Pokémon Concierge folgt einem fleißigen Mädchen namens Haru, das als Concierge in einem Resort arbeitet. Dort zeigt sie Gastfreundschaft und erfüllt die Bedürfnisse von müden Pokémon und ihren Trainern. Dieses Werk dient auch als erste Zusammenarbeit zwischen The Pokémon Company und dem Stop-Motion-Studio Dwarf Animation. Zudem ist Haru nicht alleine, sondern wird von einem Enton in sämtlichen Belangen unterstützt. Sie trifft ihren Begleiter bei ihrem neuen Job im Resort, und das benötigt sie auch bitter. Denn Haru ist eine Person, die sich oft überfordert und viel Druck auf sich selbst ausübt. Das hat den Grund, weil sie die Bedürfnisse anderer erfüllen möchte – ziemlich nachvollziehbar.

Im Laufe der Serie wird sie lernen, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und wird nicht mehr so hart zu sich selbst sein. Die Serie ist übrigens ausschließlich in Stop-Motion gehalten, und stellt einen ganz anderen Weg dar, die Taschenmonster kennenzulernen. Sie wird als therapeutisch angesehen und wird wohl eine Art Feel-Good-Serie sein, und ich persönlich freue mich schon darauf, einen ersten Blick reinwerfen zu können. Ob das Ganze überzeugend sein wird, ob der Stil zu Pokémon passt? All dies und mehr wird Netflix beantworten können, wenn die Serie verfügbar sein wird. Pokémon Concierge soll im Dezember auf Netflix Premiere feiern.