Netflix enthüllt Élite Season 4 Start-Termin

Gute Nachrichten für die Fans der spanischen Fernsehserie Élite – Netflix enthüllte nun mit einem neuen Trailer den Élite Season 4 Start-Termin. Demnach startet die neue Staffel am 18.6.2021 auf Netflix. Hier der entsprechende Trailer zum selber Ansehen.

Die erste Staffel von Élite von Carlos Montero und Darío Madrona umfasste acht Episoden und wurde am 5.10.2018 auf Netflix veröffentlicht. Kurz darauf wurde bereits eine zweite Staffel angekündigt, die im September 2019 an den Start ging. Mitte März startete die 3. Staffel und nur zwei Monate nach dem Start kündigte Netflix eine vierte Staffel offiziell an.

Élite Staffel 4 Start-Termin

Wie eingangs erwähnt, startet die vierte Staffel am 18. Juni dieses Jahres auf Netflix. Weitere Informationen zur Serie sowie die ersten 3 Staffel findet ihr auf der offiziellen Netflix-Übersichtsseite.