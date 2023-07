Netflix’ Castlevania: Nocturne wird ab 28. September 2023 zu streamen sein

Ein Veröffentlichungstermin für die neue animierte Castlevania: Nocturne-Serie von Netflix wurde bekannt gegeben.

Die animierte Serie namens Castlevania: Nocturne wird am 28. September auf dem Streaming-Dienst Premiere feiern. Das Unternehmen gab im vergangenen Juni bekannt, dass die Animations-Serie in Produktion ist. “Die Serie wird von Showrunner Kevin Kolde und dem Schöpfer/Schausteller Clive Bradley geleitet und von Project 51 Productions mit Produktionsdienstleistungen von Powerhouse Animation produziert”, heißt es in der Beschreibung, die dem Enthüllungstrailer der Show beigefügt ist, der unten zu sehen ist. Die Serie folgt Richter, einem Nachkommen der Familie Belmont, der in den ikonischen Spielen Symphony of Night und Blood of Rondo Castlevania populär wurde. Die letzte Hauptausgabe in Konamis Castlevania-Spielserie war Lords of Shadow 2 aus dem Jahr 2014, das an einen externen Entwickler, das spanische Studio MercurySteam, ausgelagert wurde.