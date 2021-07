NEO: The World Ends with You ab sofort für Switch und PS4 erhältlich

Wie geplant, veröffentlichte Square Enix das Action-RPG NEO: The World Ends with You für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Das Spiel ist ab sofort verfügbar und erscheint im Laufe des Sommers noch für PC.

Worum geht’s im Spiel?

Im Nachfolger des RPG-Klassikers The World Ends with You schlüpft ihr in die Rolle von Rindo und erkunden das Herz von Tokyo, um die Geheimnisse hinter dem teuflischen „Spiel der Reaper“ aufzudecken, einem Überlebenskampf, an dem ihr gezwungen seid, teilzunehmen. Ein neuer Trailer stellt die Besetzung, das farbenfrohe und modische Ausrüstungssystem, das stylische Kampfsystem und vieles mehr vor.

NEO: The World Ends with You kombiniert ein eindrucksvolles Shibuya im Anime-Stil mit temporeichem Gameplay, einem grandiosen Soundtrack von Komponist Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) und einer fesselnden Geschichte, um ein unvergessliches Erlebnis zu erschaffen. Ihr könnt die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Kultur dieses lebendigen Stadtbezirks erkunden und genießen, mit euren Verbündeten in actionreichen Kämpfen gegen Monster antreten und Missionen abschließen, während ihr mehr über das Spiel der Reaper erfahrt und versucht, euer Schicksal zu beeinflussen.