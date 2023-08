Neko Odyssey kommt 2024 für PC: Ein Katzen-Fotografie-Abenteuer

Der Herausgeber Flyhigh Works und das Banchou Tactics-Entwicklerstudio Secret Character haben Neko Odyssey angekündigt.

Mehr über Neko Odyssey

Der Titel wird als ein Katzenfotografie-Abenteuerspiel beschrieben, das 2024 via Steam auf den PC kommt. Neko Odyssey ist ein Spiel für – no na – Katzenliebhaber:innen und stellt sich als etwas ungewöhnliches Abenteuer dar. Denn in diesem Spiel dreht es sich nämlich hauptsächlich um die Fotografie, und es geht um – erraten! – Katzen. Die Pixel-Art-Grafik in einer 3D-Umgebung schafft eine charmante Atmosphäre, die an japanische Animation erinnert. Im Spiel müsst ihr an verschiedenen Orten in der Stadt nach Katzen suchen und Fotos machen, um sie in die In-Game-Social Media hochzuladen. Jedes Foto, das ihr hochladet, bekommt eine gewisse Anzahl an Likes und führt zu Followern. Trailer gefällig?