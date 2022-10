Need for Speed Unbound: Exklusiv für aktuelle Konsolen und PC, kommt demnächst

Das kommt vom Giant Bomb-Reporter Jeff Grubb, der letzte Woche das Ganze in einem Podcast formuliert hat. “Was ich in letzter Zeit in der letzten Woche oder so gehört habe, ist, dass Need for Speed Unbound nächste Woche angekündigt werden soll und dann sollte es immer noch in diesem Jahr herauskommen, also Dezember” , sagte er. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers am Montag, ob er Behauptungen bestätigen könnte, dass diese Woche ein neues Need for Speed-Spiel enthüllt wird, haben die offiziellen sozialen EA-Kanäle eigentlich nichts getan, um die Spekulationen zu dämpfen. Mehr noch: Das offizielle Need for Speed -Konto reagierte auf die Nachricht mit einem Blick-Emoji, das oft verwendet wird, um auf etwas aufmerksam zu machen.

EA bestätigte im Mai, dass das nächste Need for Speed-Spiel im vierten Quartal 2022 veröffentlicht wird. Der Titel wird Berichten zufolge in einer fiktiven Version von Chicago namens Lake Shore City gesetzt und einen fotorealistischen Kunststil gemischt mit Anime-Elementen aufweisen. Ein kurzer Gameplay-Clip zeigte ein Auto, das beim Versuch, durch ein Hindernis zu springen, abstürzte. EA gab im Februar 2020 bekannt, dass es die Entwicklungsaufgaben von Need for Speed Unbound an Criterion Games zurückgegeben hatte, da es plante, Ghost Games umzustrukturieren, das die vorherigen vier Einträge in der Rennserie kreierte. Das in Großbritannien ansässige Criterion ist am besten für die Burnout-Serie bekannt und hat auch zwei frühere Need for Speed-Titel entwickelt: Hot Pursuit 2010 (nicht beim Remaster) und 2012’s Most Wanted. Es trug auch zu Need for Speed Rivals im Jahr 2013 bei.