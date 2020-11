Nebula Solar und Nebula Solar Portable ab sofort verfügbar

Nebula Solar ist der neueste kompakte Beamer, den Nebula in den Bereich der Heimkino-Beamer bringt. Nur so schwer wie ein Laptop liefert der Nebula Solar eine hervorragende Projektion mit 400 ANSI Lumen Helligkeit und einer Auflösung von 1080p. Dank smarter Autofokus- und HDR 10 Technologie, verschärft sich die Bildqualität automatisch, wodurch die Wirkung der Farbdarstellung lebhafter wird. Mit dem integrierten Android TV 9 und Google Assistant ist es einfach, mehr als genug Entertainment mit über 5.000 Apps wie YouTube, Hulu, Twitch und vielen anderen zu finden. Genieße außerdem müheloses Streaming von dem Smartphone aus.

Nebula by Anker erweitert mit dem Nebula Solar und dem Nebula Solar Portable das Beamer-Portfolio gleich um zwei neue Modelle. Was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Nebula Solar Portable Features (on-top):

Typ-C: Power Delivery Aufladung

Akku: 20,000mAh / 3.7v

Video-Spielzeit: 3 Stunden

Ladezeit: 3 Stunden mit Stromzufuhr 20V-3.25A

Preis und Verfügbarkeit

Nebula Solar ist ab sofort via Amazon für EUR 549,99 bestellbar. Die Akku-Version Nebula Solar Portable wird voraussichtlich in den kommenden Wochen auch für EUR 649.99 verfügbar. Wenn ihr mehr über die Nebula-Beamer erfahren wollt, so werft einen Blick in unseren Nebula Astro Test oder auf die offizielle Webseite.