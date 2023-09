NBA 2K24 feiert 25. Geburtstag und ist ab sofort erhältlich

2K veröffentlichte – wie geplant – mit NBA 2K24 den neuesten Teil der NBA-Videospiel-Simulationsreihe, der für PS4, PS5, Xbox, Switch und PC erhältlich ist. Durch innovative Updates können die Fans hautnah in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Basketball-Kultur eintauchen. Dabei liegt der Fokus auf noch mehr Realismus und Wettbewerb und führt Neuerungen ein wie die immersive ProPLAY-Technology, Crossplay für New Gen und vieles mehr.

Season-Pass und Special-Editions:

Für die Seasons von NBA 2K24 wird es neue Season-Pass-Optionen und eine einheitliche saisonale Fortschrittsleiste geben, bei der Meine KARRIERE und Mein TEAM zu einem linearen Belohnungssystem kombiniert werden. Die erste Season startet gleich mit einzigartigen Erlebnissen in Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W*. Mit neuen Events, coolen Belohnungen und starken Mein TEAM-Karten läutet Season 1 ein actiongeladenes Jahr ein.

Der 18-fache All-Star, fünffache NBA Champion, zweifache Finals MVP, zweifache olympische Goldmedaillengewinner, All-Time Leading Scorer für die Los Angeles Lakers und Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Kobe Bryant ziert als Cover-Athlet die NBA 2K24 KOBE BRYANT Edition und BLACK MAMBA Edition. Die KOBE BRYANT Edition ist zum Preis von €69,99 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich und zum Preis von €79,99 für PS5 und Xbox Series X|S. Die BLACK MAMBA Edition ist zum Preis von €99,99 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Die begrenzt verfügbare 25th Anniversary Edition wird bis zum 10. September 2023 zum Preis von €149,99 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein.