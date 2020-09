Natur-Doku Der Bär in mir ab 23.10.2020 im Kino

Gute Nachrichten für die Fans von Natur-Dokus – der Panda Lichtspiele Filmverleih bringt am 23.10.2020 die Dokumentation Der Bär in mir in die österreichischen Kinos. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch?

Am äussersten Ende Alaskas erfüllt sich Filmemacher Roman Droux einen Traum und reist zusammen mit Bärenforscher David Bittner ins Land der Grizzlybären. Dort, wo keine Spur von menschlicher Zivilisation zu finden ist, machen sich die beiden Abenteurer auf ins Reich der Bären. Umgeben von kristallklaren Wildbächen erleben sie die Fürsorglichkeit einer Bärenmutter und eindrückliche Kämpfe riesiger Bärenmännchen. Roman Droux bringt Bilder von atemberaubender Schönheit auf die grosse Leinwand.