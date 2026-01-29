NACON zeigt das erweiterbare RIG R5 PRO-Headset

NACON gibt bekannt, dass das neue RIG R5 PRO-Headset nun in Europa erhältlich ist. Was kann das neue Produkt?

Mehr zum NACON R5 PRO HS

Das R5 PRO HS ist offiziell für PlayStation 5 und PlayStation 4 lizenziert und wurde speziell für alle entwickelt, die Sound in Studioqualität und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten wünschen. Dieses neue Headset wurde mit 40-mm-Graphen-Treibern speziell für Ego-Shooter optimiert. Die ultraleichten und außergewöhnlich steifen Membranen eliminieren Audioverzerrungen nahezu vollständig und sorgen für einen detaillierten, klaren Klang, sodass wir unsere Gegner im Spiel mit hoher Präzision lokalisieren können. In Kombination mit einem flexiblen, aber präzisen 6-mm-Flip-to-Mute-Mikrofon profitieren sie von klarer Kommunikation und vollständiger Kontrolle über ihre Audioausgabe. Das Produkt verfügt über das neue SNAP+LOCK-Mod-System von RIG, mit wir unsere Geräte mit austauschbaren, magnetischen Mod-Plates und Ohrpolstern individuell anpassen können. Zukünftige Zubehör-Veröffentlichungen werden das Sortiment um exklusive Mod-Plate-Designs in limitierter Auflage und neue Ohrpolsteroptionen erweitern, sodass man sowohl Stil als auch Komfort individuell anpassen kann.

Das Wichtigste laut Hersteller

Offiziell für PlayStation lizenziert: Von Sony Interactive Entertainment für PlayStation 5- sowie PlayStation 4-Konsolen lizenziert.

Spezielles Design: Das R5 PRO HS wurde für Wettkampfspiele entwickelt und verfügt über ein neues, leichtes Design, einen bequemen Kopfbügel und Ohrpolster mit Memory-Schaumstoff-Polsterung, verstellbare Größenregler und einen robusten Headset-Rahmen.

40 mm-Graphen-Treiber: Die mit einer Graphenschicht beschichteten R5 PRO HS-Treiber liefern Spielsound mit weniger als 0,5 % harmonischer Verzerrung und bieten einen satteren, präziseren Spielsound mit verbesserter 3D-Audio-Genauigkeit.

High-Fidelity-Audio: Der R5 PRO HS verfügt über einen hohen Dynamikbereich und einen erweiterten Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz für eine präzise Audiowiedergabe und geringe Verzerrungen über das gesamte Hörspektrum.

Auf wettbewerbsorientiertes Gaming abgestimmt: Das Headset ist speziell für Ego-Shooter optimiert und mit einer verstärkten Klangcharakteristik im oberen Mitteltonbereich ausgerüstet, die spielentscheidende Details wie Schritte und Nachladen besser hörbar macht.

Optimiert für Tempest 3D Audio: Graphen-Treiber verbessern die Audio-Richtwirkung und Lokalisierung und sorgen für ein beeindruckendes räumliches Klangerlebnis dank Tempest 3D AudioTech.

Broadcast-Grade-Mikrofon: Das 6-mm-Flip-to-Mute-Mikrofon mit einem Frequenzbereich von 50 Hz bis 15 kHz sorgt dafür, dass alles laut und deutlich zu hören ist.

R5 Mod-Plates: Das R5 PRO HS ist mit austauschbaren Mod-Plates personalisierbar. Mod-Plates sind dank des SNAP+LOCK-Mod-Systems universell mit allen Headsets der R5-Serie kompatibel.

Weitere Informationen sind auf der Website von RIG zu finden.