Samsung Galaxy A57 Test: Groß und zuverlässig

Wer das Samsung Galaxy A57 schlicht als Einstiegs-Smartphone kategorisieren möchte, liegt damit falsch. Lest unseren Test!

Über das Samsung Galaxy A57

Wer ein modernes Smartphone sucht, steht meist vor einem schwierigen Dilemma: Entweder man greift tief in die Tasche für teure Flaggschiffe mit modernster künstlicher Intelligenz und hauchdünnem Gehäuse, oder man entscheidet sich für die oft klobige und funktionell abgespeckte Mittelklasse. Samsung versucht mit dem Galaxy A57 5G (zur offiziellen Website) genau diese Lücke zu schließen und das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Das Gerät verspricht, hochentwickelte AI-Funktionen, ein schlankes Premium-Design und kompromisslose Langlebigkeit in einem preislich attraktiven Gesamtpaket anzubieten, ohne dass man im Alltag auf essentielle Funktionen verzichten muss.

Das Samsung Galaxy A57 5G ist der neueste Streich des Herstellers im hart umkämpften Mid-Range-Sektor. In unserem Test liegt uns die Variante in Awesome Gray vor, die mit 128 GB internem Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet ist (529,- Euro). Angetrieben von einem Achtkenz-Prozessor und ausgestattet mit dem modernen One UI 8.5 Betriebssystem bringt das Smartphone nicht nur 5G-Konnektivität und Wi-Fi 6E mit, sondern wirft auch eine beeindruckende Palette an „Awesome Intelligence“-Funktionen in die Waagschale. Abgerundet wird das vielseitige Paket durch ein großzügiges 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Plus-Display sowie das herstellerseitige Versprechen von sechs Jahren Software-Updates.

Der erste Eindruck

Schon beim ersten Auspacken fällt die radikale Diät auf, die Samsung dem Gerät verordnet hat: Mit einer Gehäusetiefe von gerade einmal 6,9 Millimetern und einem Gewicht von 179 Gramm schmiegt sich das Smartphone unglaublich leicht und schlank in die Hand. Das neue Design mit seinem glänzenden Glossy-Glas-Finish auf der Rückseite erinnert sofort an feine, glasierte Keramik und wirkt extrem hochwertig. Die leicht erhöhte Triple-Kamera auf der Rückseite setzt mit ihrem transluzenten Effekt einen eleganten optischen Akzent. Wenn man das Gerät einschaltet, erstrahlt sofort das farbintensive Display mit seinen angenehm schmalen Rändern und lässt seine fast rahmenlosen Muskeln spielen.

Im Alltag erweist sich das Galaxy A57 5G als treuer und zuverlässiger Begleiter, der im normalen Betrieb fast schon Flaggschiff-Gefühle weckt. Die Navigation durch Menüs und das Scrollen im Browser fühlen sich dank der flüssigen 120-Hz-Bildwiederholrate butterweich an. Samsungs One UI 8.5 läuft ohne spürbare Verzögerungen, und die innovative Funktion Circle to Search mit Google revolutioniert die alltägliche Suche, indem man Objekte auf dem Bildschirm einfach intuitiv einkreist. Das eigentliche Highlight ist jedoch der Akku: Die 5.000-mAh-Zelle hält problemlos bis zu zwei Tage durch, und dank 45 W-Superschnellladen 2.0 ist das Telefon in nur einer halben Stunde wieder zu 60 Prozent gefüllt.

So gelingen die Fotos

Die Hardware ist praktisch identisch zum A56: 50‑MP‑Hauptkamera mit OIS, 12‑MP‑Ultraweitwinkel, 5‑MP‑Makro und 12‑MP‑Frontkamera. Grundsätzlich kann man der Triple‑Kamera erneut ein gutes Mittelklasse‑Niveau attestieren: Schärfe und Detailgrad sind ordentlich, Farben überwiegend natürlich, Kontraste stimmig und die Fotos werden schnell gespeichert. Gleichzeitig bleiben aber Spitzenmodelle wie Googles Pixel‑Reihe bei Realismus und bei schwachen Lichtverhältnissen sichtbar überlegen.

Der Nachtmodus ist gegenüber dem Vorgänger etwas klarer und heller, was unter anderem an schnellerem Speicher und mehr KI‑Power liegt. Die Makrokamera erlaubt nette Detailshots aus kurzer Distanz, bleibt aber eher Spielerei als ernstzunehmendes Werkzeug. Die größte Schwäche ist der Zoom: Es gibt keinen optischen Tele, der Zoom bis 10x arbeitet rein digital und verliert dabei an Schärfe und Struktur. Videos mit bis zu 4K bei 30 fps profitieren von OIS und sind insgesamt solide, ohne das Niveau eines teuren S‑ oder Pixel‑Modells zu erreichen.

Fotos und Weiteres

Abseits des reinen Alltagsbetriebs haben mich vor allem die smarten Kamera- und AI-Features positiv überrascht. Die 50-MP-Hauptkamera liefert dank optischer Bildstabilisierung und verbessertem Nightography-Modus selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen scharfe, rauscharme Aufnahmen. Praktische Werkzeuge wie der Object Eraser zum einfachen Entfernen störender Bildelemente oder die Funktion Best Face für gelungene Gruppenfotos funktionieren dank künstlicher Intelligenz erstaunlich präzise. Zudem sorgt die robuste IP68-Zertifizierung dafür, dass man sich bei einem plötzlichen Regenschauer oder am Pool keinerlei Sorgen um Wasserschäden machen muss.

Abgesehen davon ließ ich es mir nicht nehmen, natürlich auch Geekbench 6-Tests mit dem Samsung Galaxy A57 5G durchzuführen. Hier macht sich der stromsparende Prozessor bemerkbar, denn Punktzahlen von 1401 (single), 4517 (multi), 6656 (GPU) und 3563 (AI) zeigen die angezogene Handbremse bei solchen Benchmarks. Auch, wenn etwa mein iPhone 13 Pro bei solchen synthetischen Tests besser abschneidet, kommt es dafür in Sachen Gemini-AI, Bildbearbeitung und nicht zuletzt auch die Akkulaufzeit längst nicht in die selben Sphären. Ihr seht also, das Smartphone ist mehr als nur ein Mittelklasse-Gerät, sondern durchaus ambitioniert in die Oberklasse unterwegs.

Wie steht’s mit Gaming?

Vision Booster hebt die Lesbarkeit bei schwierigen Lichtbedingungen an, und die 120 Hz machen Scrollen durch Newsfeeds oder Gaming‑Menüs sichtbar flüssiger. In dieser Preisklasse ist das Display ganz klar eine der größten Stärken des Geräts. Beim Sound bleibt es dagegen bodenständig: Es gibt ordentliche Stereolautsprecher und USB‑C‑Audio, aber keine besonderen Hi‑Fi‑Features, und ein klassischer Kopfhöreranschluss fehlt. Für Netflix, YouTube oder K‑Pop‑Playlists reicht die Klangqualität absolut aus, Audiophile greifen aber weiterhin zu guten Kopfhörern, daran wird auch dieses Gerät nichts ändern.

Gaming ist möglich, aber nicht die Paradedisziplin: Mittelklasse‑Titel laufen gut, bei grafikintensiven Games müsst ihr eher eine Stufe im Detailgrad herunterdrehen, während Konkurrenten wie ein Poco X8 Pro Max noch mehr Reserven bieten. Spannend ist die deutlich stärkere NPU (19,6 TOPS vs. 14,7 TOPS beim A56), die Samsung für KI‑Features nutzt, etwa für Bildoptimierung, Szenenerkennung oder Systemfunktionen wie intelligente Assistenz. Besonders attraktiv: Sechs große Betriebssystem‑Upgrades und sechs Jahre Sicherheitsupdates bis 2032, das ist Flaggschiff-Niveau in der Mittelklasse.

Samsung Galaxy A57: Die Technik

Ein Blick auf die technischen Daten untermauert den starken Auftritt des Mittelklasse-Smartphones. Der 6,7 Zoll große Super AMOLED Plus-Bildschirm löst mit knackigem FHD+ mit 1080 x 2340 Pixeln auf und bietet eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Unter der Haube verrichtet ein performanter Achtkern-Prozessor mit bis zu 2,9 GHz Taktrate seine Arbeit, flankiert von 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz. Es gibt auch 256- und 512 GB-Varianten, Letztere kommt mit 12 GB Arbeitsspeicher.

Das Kamerasystem setzt sich aus einem 50 MP Weitwinkel- (F1.8, OIS), einem 12 MP Ultra-Weitwinkel- (F2.2) und einem 5 MP Makro-Objektiv (F2.4) zusammen, während die Frontkamera mit 12 MP auflöst. Zu den weiteren Schnittstellen gehören Bluetooth 6.0, USB-C, Wi-Fi 6E sowie die Unterstützung von Dual-SIM und eSIM, alles verpackt in den schlanken Maßen von 161,5 x 76,8 x 6,9 Millimetern und abgesichert durch eine Update-Garantie bis zum Jahr 2032. Das bringt uns dann auch schon zum Fazit!