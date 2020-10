NACON MG-X, NACON Revolution X und NACON Pro Compact vorgestellt

Mit neuen NACON-Controllern will der Hersteller Xbox-SpielerInnen gutes Zubehör liefern. Was euch genau erwartet, lest ihr hier!

Die beste Hardware ist nichts ohne das passende Handling. Daher hat NACON die Einführung seiner neuen Reihen, die speziell für Xbox und Xbox-Services entwickelt wurden, angekündigt.

Über die NACON MG-X-Serie

Der Hersteller bringt mit dem MG-X ein optimales Gaming-Erlebnis für unterwegs. Beide Controller sind robust und bieten einstellbare, sichere Halterungen für Android-Smartphones von bis zu 6,7 Zoll. Der eingebaute Akku liefert dabei bis zu 20 Stunden Laufzeit – so lassen sich eure Smartphones in Handheld-Konsolen verwandeln. Der MG-X Pro hingegen entspricht dank seinen Griffen und der Form traditioneller Controller noch mehr Komfort und Stabilität.

Der NACON Revolution X

Der Revolution X (der Namen verrät es bereits) bringt die Revolution auf Xbox One und Xbox Series S sowie Xbox Series X. Dieser Controller ist speziell für Xbox entworfen worden und bietet euch vollständige Anpassbarkeit. Er ist optimiert für den Wettbewerb auf Konsole und PC, und hier spielt die gesamte Expertise des Herstellers mit rein. Mit einer umfassenden Software zur Erstellung von Profilen, Tragetasche, Zubehör und zusätzlichen Gewichten spricht der Revolution X die anspruchsvollsten Fans an.

Über den Pro Compact

Wenn ihr auf Ergonomie steht, passt der Pro Compact-Controller zu einer Vielzahl von Handgrößen. Mit einer zugehörigen App für Konsole und PC könnt ihr nämlich viele Zusatz-Features nutzen, wie etwa programmierbare Tasten, fortgeschrittene Stick-Einstellungen und die Bestimmung der Trigger-Empfindlichkeit. Solltet ihr also auf der Suche nach einem Controller sein, der euch einen hohen Grad an Personalisierung und Komfort bietet, könnte der NACON Pro Compact etwas für euch sein!

Die MG-X Serie für das Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate sowie die Revolution X– und Pro Compact-Controller für Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X und PC sind ab Frühjahr 2021 erhältlich.