Nach FIFA 23 heißt die Fußballserie EA Sports FC

Das rollt ja richtig leicht von der Zunge: Nach FIFA 23 kommt nicht etwa FIFA 24, sondern EA Sports FC 24 oder so. EA nahm dazu Stellung!

Mehr über EA Sports FC

Electronic Arts gab am Dienstag bekannt, dass das für diesen Herbst geplante FIFA 23 der letzte FIFA-Titel sein wird. Der Dachverband des Weltfußballs hatte den Platz im Namen fast 30 Jahre lang inne, und das wird ab Juli 2023 vorbei sein. “Die Einführung von EA SPORTS FC wird sich nicht auf die aktuellen globalen Fußballspiele von EA Sports auswirken, und EA und FIFA freuen sich, die größte und umfangreichste EA SPORTS FIFA jemals später in diesem Herbst zu liefern”, so EA in einer Erklärung. „Unser endgültiges FIFA-Produkt wird auch mehr Spielmodi, Funktionen, Teams, Ligen, Spieler und Wettbewerbe enthalten als jede vorherige Ausgabe.“

Im vergangenen Herbst sagte Cam Weber, General Manager und Top-Manager von EA Sports, dass das Unternehmen seine Lizenzvereinbarung mit der FIFA neu bewertet. Das war auch bitter nötig, denn die Lizenz-Landschaft ist extrem unübersichtlich geworden. Was die FIFA-Marke dann noch tatsächlich zum Erfolg beiträgt oder beitrug, wird sich ab 2023 weisen. In der Erklärung vom Dienstag sagte EA-Chef Andrew Wilson, dass EA Sports FC “der größte und wirkungsvollste Fußballverein der Welt sein wird, im Epizentrum des Fußballfandoms. Seit fast 30 Jahren bauen wir die größte Fußballgemeinschaft der Welt auf – mit Hunderten von Millionen Spielern, Tausenden von Athletenpartnern und Hunderten von Ligen, Verbänden und Teams. EA SPORTS FC wird der Verein für jeden von ihnen und für Fußballfans überall sein.“