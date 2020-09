Nach Early Access: Torchlight 3 Release am 13.10.2020

Perfect World Entertainment und Echtra Games enthüllten nun den Torchlight 3 Release-Termin. Demnach wird das Game am 13. Oktober den Early Access verlassen und für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich sein wird. Später dieses Jahr wird der Titel auch für Nintendo Switch erscheinen. Jede Plattform verfügt zudem über einen exklusiven Feen-Begleiter. Alle, die Torchlight III bereits im Early Access gespielt haben, erhalten automatisch Zugriff auf die finale Version.

Torchlight III spielt ein Jahrhundert nach den Ereignissen von Torchlight II, in dem die ihr den Finsteren Alchemisten besiegt und das Herz des Netherfürsten im Uhrwerkkern versiegelt habt. Die HeldInnen brachten den Frieden in die Welt von Novastraia, aber nun steht das Glutsteinimperium vor seinem Zusammenbruch, denn die Netherim und ihre Verbündeten sind zurück. Um Novastraia zu retten, müsst ihr in Torchlight III weise und mutig an der Front nach Ruhm, Ehre und neuen Abenteuern suchen.

Jede Version von Torchlight III enthält einen exklusiven Feen-Begleiter: