Mythos Mozart heute zum 233. Todestag mit 25% Rabatt besuchen

Heute am 233. Todestages von Wolfgang Amadeus Mozartkönnt ihr die Mythos Mozart Erlebniswelt in der Kärntner Straße mit 25 Prozent Rabatt auf Vollpreistickets sichern. Der Rabatt ist sowohl im Webshop durch Eingabe des Codes „AMADEUS” als auch beim Kauf vor Ort erhältlich.

Das multimediale Erlebnis “Mythos Mozart” entführt euch auf eine faszinierende Reise durch Mozarts Leben und Schaffen – an genau dem Ort, an dem er seine letzten Lebensjahre verbrachte und Meisterwerke wie “Die Zauberflöte”, das Klarinettenkonzert und sein unvollendetes Requiem komponierte. Schon zu Beginn können sich Besucher:innen in Mozarts Zeit „verwandeln”: ihr Gesicht wird durch künstliche Intelligenz in ein lebendiges Porträt aus Mozarts Ära transformiert und auf einer Wand voller animierter Bilderrahmen zum Leben erweckt – ein interaktiver Einstieg, der die Geschichte greifbar macht.

Fünf einzigartige Räume an jenem Ort, an dem Mozart unsterblich wurde

Der Rundgang beginnt mit REQUIEM – MOZARTS TOD, einem geheimnisvollen Raum, in dem 1.500 LED-Kerzen zu den Klängen von Mozarts letzter Komposition tanzen und den Moment seiner Unsterblichkeit spürbar machen. Weiter geht es mit WIEN 1791 – MOZARTSTADT, wo eine 45 Meter lange 360°-Animation die prächtige Metropole Wien zur Zeit Mozarts zum Leben erweckt. Im Raum WELTMUSIK – MOZARTS KLEINE NACHTMUSIK werden die Besucher selbst Teil von Mozarts Musik, indem sie interaktiv mit Instrumenten aus aller Welt die „Kleine Nachtmusik” mitspielen. Mit GENIUS – MOZART KOMPONIERT tauchen sie unter tausenden Synapsen in Mozarts kreative Gedankenwelt aus Licht und Musik ein. Den krönenden Abschluss bildet ZAUBERFLÖTE – MOZART FOREVER, wo der türkisch-amerikanische New-Media-Künstler Refik Anadol mit künstlicher Intelligenz und Millionen von Daten fantastische digitale Bildwelten erschafft, die Mozarts Genie auf beeindruckende Weise würdigen.

Dieses besondere multimediale Erlebnis “MYTHOS MOZART” in der Kärntner Straße 19, dem historischen Standort von Mozarts Sterbehaus, verbindet modernste Technologie mit tiefgreifender Emotionalität & Mozart’s Schaffen und macht die kreative Hochphase seiner letzten Lebensjahre lebendig – eine beeindruckende Hommage an einen der größten Künstler aller Zeiten.