Mysteriöser Schnipsel: Kommt da ein neues Uncharted auf PS5?

Ein neuer PlayStation 5-Trailer scheint einen mysteriösen Tease für ein unangekündigtes Spiel zu enthalten. Einige Fans glauben, dass es das nächste Uncharted sein könnte – eines, das Nathan Drake nicht als Protagonisten anführt. Das neueste Video mit dem Titel “Live from PS5” präsentiert Sonys Suite von Exklusivtiteln wie God of War Ragnarök , Marvel’s Spider-Man 2 , Horizon Forbidden West , Returnal und Gran Turismo 7 . Ein weiterer Live-Action-Clip, der nur kurz zu sehen ist, zeigt eine junge Frau, die eine Höhle erkundet, die nur von einer Fackel beleuchtet wird, auf ein altes Artefakt trifft und den Staub davon bläst. Einige PlayStation-Fans denken, dass es ein Tease für das nächste Uncharted -Spiel ist und dass dies Cassie, die Tochter von Nathan Drake und Elena Fisher ist.

Das neueste Live from PS5-Video von Sony hat einen Schnipsel integriert, der sich mit einem neuen Uncharted zu beschäftigen scheint!

Cassie erschien als junger Teenager in Uncharted 4: A Thief’s End. Während das Spiel (zu unserem Review) nicht allzu viel über ihren Charakter verrät, ist klar, dass sie den Sinn für Abenteuer ihrer Eltern geerbt hat. Angesichts Cassies Interessen und Talente – sie liebt Geschichte und Archäologie, spricht Latein und kann tauchen – scheint sie natürlich zum Videospiel-Abenteuer-Lebensstil zu passen. Die Frau, die in der neuen PS5-Werbung zu sehen ist, ähnelt einer erwachsenen Cassie. Sie ist mit Dschungelausrüstung gespickt und trägt einen Rucksack und Kletterausrüstung. Es bleibt also spannend – hat die Fanbase recht, oder müssen wir uns derzeit noch mit den PS4-Titeln zufriedengeben?