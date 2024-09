My Hero Academia: You’re Next Kinostart enthüllt

Crunchyroll und Sony Pictures Releasing International werden den mit Spannung erwarteten Superhelden-Anime-Film My Hero Academia: You’re Next ab Oktober in den unten aufgeführten Regionen in die Kinos bringen.

Die neu angekündigten Kinostarttermine umfassen:

10. Oktober: Schweiz (deutsch- und italienischsprachig),

29. Oktober: Österreich, Deutschland

Mit mehr als 100 Millionen verkauften Exemplaren weltweit ist der neueste Film der beliebten Weekly Shonen Jump-Reihe nach langer Erwartung nun da. Diese völlig neue Originalgeschichte spielt kurz vor der letzten Schlacht zwischen Helden und Schurken. Die Gesellschaft ist nach einer großen Schlacht am Boden zerstört, als plötzlich eine mysteriöse, riesige Festung auftaucht. Und vor Deku und seinen Freunden steht ein Mann, der ihrem “Symbol des Friedens” aus der Vergangenheit ähnelt …

Wie bei den drei vorangegangenen Filmen ist Kohei Horikoshi, der Autor der Original-Story, auch beim neuesten Film als General Supervisor und Original-Charakterdesigner involviert und erzählt eine noch nie dagewesene Geschichte. Ein fesselnder Kinofilm, der über Plus Ultra hinausgeht, kommt auf die große Leinwand!

Offizielle Filmzusammenfassung:

„Als Nächstes bist du dran!“

In einer Gesellschaft, in der sich Helden und Schurken ständig im Namen des Friedens und des Chaos bekriegen, stellt sich der Yuei-Oberschüler Deku dem Bösewicht entgegen, der sein Superhelden-Idol All Might imitiert. Können Deku und der Rest der Yuei-Klasse A die Welt beschützen und Dark Might – der behauptet, das neue Symbol des Friedens zu sein – ein Ende setzen?