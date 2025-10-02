With You, Our Love Will Make It Through ab 14. Oktober 2025 exklusiv bei Crunchyroll verfügbar

Mit With You, Our Love Will Make It Through bringt Crunchyroll ab dem 14. Oktober 2025 eine berührende Fantasy-Romanze vom Studio Millepensee in die Herbstsaison.

Worum geht’s?

Als Oberschülerin Mari zu spät zur Schule kommt, hätte sie nie gedacht, sich in Tsunagu zu verlieben – einen sanften, feinfühligen Tiermenschen. In einer Welt, in der Tiermenschen hinter Mauern abgeschottet leben, zeigen Mari und Tsunagu, dass Unterschiede Brücken sein können. Doch kann ihre Liebe die Kluft zwischen dem Bestienvolk und den Menschen überwinden?