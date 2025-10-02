My Awkward Senpai ab 2. Oktober 2025 exklusiv bei Crunchyroll verfügbar
Crunchyroll bringt die romantische Office-Comedy My Awkward Senpai ab dem 2. Oktober 2025 im Zuge der Herbstsaison, animiert vom Studio Elle.
Worum geht’s?
Kannawa hat ein Geheimnis: Obwohl sie im Büro als streng, furchteinflößend und kompromisslos gilt, ist sie in Wahrheit einfach nur … unbeholfen. Als sie erfährt, dass sie den süßen, nerdigen Neuling Kamegawa einarbeiten soll, ist sie völlig überfordert. Wird diese unbeholfene Senpai lernen, mit ihren aufkeimenden Gefühlen umzugehen?
Ihr mögt romantische Serien? Dann schaut euch With You, Our Love Will Make It Through an!
