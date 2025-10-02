My Awkward Senpai ab 2. Oktober 2025 exklusiv bei Crunchyroll verfügbar

Crunchyroll bringt die romantische Office-Comedy My Awkward Senpai ab dem 2. Oktober 2025 im Zuge der Herbstsaison, animiert vom Studio Elle.

Worum geht’s?

Kannawa hat ein Geheimnis: Obwohl sie im Büro als streng, furchteinflößend und kompromisslos gilt, ist sie in Wahrheit einfach nur … unbeholfen. Als sie erfährt, dass sie den süßen, nerdigen Neuling Kamegawa einarbeiten soll, ist sie völlig überfordert. Wird diese unbeholfene Senpai lernen, mit ihren aufkeimenden Gefühlen umzugehen?