Multisensorische Ausstellung Die letzten Tage von Pompeji kommt nach Wien

Gute Nachrichten für Fans der Antike – ihr könnt die multisensorische Ausstellung Die letzten Tage von Pompeji ab dem 02. Oktober 2024 in der Marx Halle in Wien erleben. Was erwartet euch? Wir schreiben das Jahr 79 n. Chr. Die süditalienische Handelsstadt Pompeji ist eine der reichsten und schönsten Städte des Römischen Reiches. Auf einer kleinen Hochebene etwa zehn Kilometer südlich des Vesuvs gelegen, genießen die Bewohner einen reizvollen Blick auf den Golf von Neapel. Niemand ahnt, dass Pompeji eine der größten Tragödien der Antike bevorsteht: der Ausbruch des Vulkans Vesuv.

Die Ausstellung entführt euch auf eine spektakuläre Zeitreise mitten hinein in trubelige Stadtszenen, in beeindruckende Villen und sandige Arenen, in denen mutige Gladiatoren für ihre Heldentaten gefeiert werden. Mittels moderner Technik wird die Geschichte Pompejis spielerisch erlebbar und zu einem Ereignis für alle Sinne. Fesselnde Virtual-Reality-Erlebnisse lassen euch förmlich in die prächtige Stadt eintauchen und zu Zeugen einer Zivilisation werden, die für den menschlichen Fortschritt von grundlegender Bedeutung war.

Nach den Erfolgen der multisensorischen Ausstellungen „Monets Garten“, „Viva Frida Kahlo“ und „Tutanchamun“ zeigt sich der Veranstalter Alegria Exhibition GmbH hocherfreut, Die letzten Tage von Pompeji als nächstes spektakuläres, immersives Ausstellungserlebnis nach Österreich zu bringen. Die Ausstellung wurde im September 2023 in Madrid von “MAD – Madrid Artes Digitales” in ihrem digitalen Kunstzentrum “MAD” eröffnet und feierte mit 350.000 Besucher:innen in 10 Monaten einen Sensationserfolg.

Der Ausstellungsbereich empfängt die BesucherInnen mit Informationen über die Stadt und das Römische Reich, einer Einführung zum Verständnis der Epoche sowie faszinierenden Exponaten und Artefakten. Die immersive Show lässt die BesucherInnen das tragische Ende Pompejis durch den Ausbruch des Vesuvs erleben und in das Leben der Stadt kurz vor der Katastrophe im Jahr 79 eintauchen, während sie durch die Straßen, Plätze und Tempel der römischen Stadt geführt werden.

Ein außergewöhnliches Abenteuer bietet das Metaversum. Hier können sich die BesucherInnen in Form von virtuellen Avataren frei im Raum bewegen und beeindruckende geschichtsträchtige Orte wie die berühmte Villa der Mysterien und deren Geheimnisse auf neue Art und Weise entdecken. Und auch die wichtigste Freizeitbeschäftigung der Pompejianer ist mittels Virtual Reality hautnah miterlebbar: Die BesucherInnen betreten ein dicht besetztes Amphitheater, in dem ein gespanntes Publikum darauf wartet, Zeuge eines packenden Gladiatorenkampfes zu werden.