Ravelli Hotel: Auszeit im „Val di Sole“

Das „Val di Sole“, das „Tal der Sonne“, ist geprägt von alpiner Flora und Fauna, von Flüssen und Bächen, die sich durch das Tal schlängeln, von purer Natur und einer beeindruckenden Bergkulisse. Das Ravelli Hotel ist das mountain getaway im Val di Sole im Trentino für die ganze Familie. Zwischen den Berggruppen des Ortlers, der Adamello-Presanella-Alpen und den Brenta-Dolomiten tauchen große und kleine Wanderer:innen und Biker:innen mit Leib und Seele in das Bergerlebnis ein. Für das Rundum-Verwöhnprogramm sorgt das beliebte Ravelli mit seinen beiden SPA´s und der köstlichen Farm-to-Table Küche. Top Termine für Familien im Bergsommer 2024 sind 25. Mai bis 21. Juni, 20. Juli bis 27. Juli und 05. Oktober bis 31. Oktober – dann stellt das „Love4Kids“ Special die Familien in den Mittelpunkt. Neu ist die E-Bike-Week im September mit fünf geführten Touren zu den schönsten Plätzen der Region.

Nach ihren Touren raus ins Grüne und rauf auf die Berggipfel wissen Gäste des Ravelli: „Jetzt kann ich wunderbar entspannen“. Denn das neue Adults only Spa (ab 16 Jahre) bietet alles, was guttut: Vom beheizten Außenpool über verschiedene Saunas und Ruheräume bis hin zum Private Spa warten 1.500 m2 pures Wohlgefühl. Die Masseure und Beauty-Experten unterstützen wohltuende Me-Time mit wirksamen Treatments. Wer mit seinen Kids im Ravelli Urlaub macht, der freut sich über gemeinsames Well-Being im schönen Family Spa mit In- und Outdoorpool und Familiensauna. Auch hier können Mama und Papa eine Auszeit genießen, während die Kleinen im Wasser plantschen und rundum zufrieden sind. Auf den Tisch kommt im Ravelli genussvolle Küche aus den besten regionalen Zutaten von Bauern und Bäuerinnen aus der Umgebung. Das Frühstücksbuffet und Fünf-Gänge-Abendessen, vegetarische Gerichte, handgemachte Pasta, Kindermenüs – all das und noch viel mehr wird täglich frisch zubereitet und gibt Power für aktive Tage in der Natur. Am Ende des Tages lassen sich Genießer an der Cocktailbar coole Drinks schmecken oder sie nehmen im Ledersessel in der edlen Cigar Lounge Platz.

Das Ravelli Hotel ist ein stylischer Ort, wo Tradition auf Moderne trifft. Naturbegeisterte lieben es, direkt von der Haustür das Val di Sole zu entdecken. Gemütiche Familienspaziergänge, beeindruckende Wanderungen und alpine Bergtouren – das Repertoire in dem wildromantischen Tal ist groß. Biker finden rund um das Ravelli alles, was ihr Herz begehrt von rasanten Mountainbike-Downhillstrecken und Bikeparks bis zu entspannten Familienradtouren. In die Zimmer und Suiten im modern-alpenländischen Design zieht man sich gerne zurück. Die Lovely Lodges neben dem Hotel bieten luxuriöse Hideaways mit großzügigen Wohnwelten und jedem Komfort, um unvergessliche Tage zu verbringen. Ravelli ist mehr als ein Hotelname – Ravelli ist eine Familie, die echte Gastfreundschaft zum Schlüssel zum Urlaubsglück macht.

Aktuelle Angebote