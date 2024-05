Travel Adventures: Zu Gast im Greenfield Hotel Golf & Spa Bük

Die Hotelgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem qualitativ hochwertigen und sich ständig erneuernden Hotelportfolio Gästen, die in Ungarn Entspannung und Freizeit suchen, einen einzigartigen Wert und traumhafte Erlebnisse zu bieten. Ganz nach dem selbst gewählten Credo “Gemeinsame Momente, unvergessliche Erlebnisse” bietet man Gäste unvergessliche Aufenthalte, bei dem sie sich wirklich aufeinander konzentrieren können. Dafür sorgt das Hotelpersonal und ein breites Service-Angebot, sodass für jung und alt oder gemütlich und aktiv was geboten wird. Abseits von klassischen Hotelgästen bietet die Gruppe auch Konferenzen, Teambuilding-Programme und Geschäftstreffen an. Hier richtet man eine besondere Aufmerksamkeit auf günstige Bedingungen und ein komfortables und effizientes Arbeitsumfeld.

Von 9. bis 12. Mai 2024 verschlug es uns (zwei Erwachsene und eine Zweijährige) nach Ungarn – genauer gesagt ins Greenfield Hotel Golf & Spa**** superior. Was uns besonders gefallen hat, und was euch erwartet, erfahrt ihr in meiner Hotelrezension.

Sauna, Beauty und Massagen

Wer lieber schwitzt als schwimmt, kommt in der Greenfield-Sauna-Area auf die Kosten. Hier erwarten die Hotelgäste, aber auch Tagesgäste (je nach Verfügbarkeit), gesundes Schwitzen und Aufgüsse in der Finnischen Sauna, in der Bio- und Lichtsauna und in den Aromasaunen. Erholen vom Schwitzen kann man sich im Salzraum oder beispielsweise im Spa Kino. Ein Massageangebot darf in so eine Resort natürlich auch nicht fehlen und hier wird einiges vom Beauty-Team geboten, das sich primär auf Premiumprodukte der Marke Selvert Thermal Switzerland verlässt. Angeboten werden klassische Teilzonen- aber auch “von-Kopf-bis-Fuß”-Massagen und Thai-Massagen zwischen 30 und 90 Minuten. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass ich mit meiner Manager-Massage (Nacken-, Schulter- und Schulterblatt) sehr zufrieden war. Beauty-Fans können ihrem Körper bei Sothys Körperbehandlungen, Adrienne Feller Behandlungen und vielem mehr etwas Gutes tun.

Bonus: Den Erholungsfaktor deluxe finden Hotelgäste im neuen „Spa & Harmony” (gegen Aufpreis). Klein und fein, maximal 25 Personen kommen in dieser exklusiven Erholungswelt in den Genuss von großer Ruhe und besonderen Sauna Attraktionen und anderen Goodies wie eine reiche Auswahl an Obst und Getränken.

Kulinarische Ausflüge in die ganze Welt

Das Greenfield bietet eine Halbpension an, die euch in der Früh und am Abend ein Buffet im GreenGarden-Restaurant beschert. Im Angebot befinden sich nationale und internationale Gerichte, wobei auch immer auf Allergien Rücksicht genommen wird und so auch immer gluten- und laktosefreie Speisen zu finden sind. Bei unserem Aufenthalt gab es beispielsweise am Abend klassisches Gulasch mit heimischen Beilagen aber auch Sushi oder Crossaints und heimische Würstel zum Frühstück. Auch Obst und Gemüse waren immer zu finden und eine persönliche Empfehlung spreche ich für die Suppen beim Abendbuffet aus. Diese waren immer herzhaft gewürzt und man konnte auch noch mit Paprika und Chili nachwürzen.

Spaß abseits von Wellness & Spa

Falls wer mal Abwechslung vom Wellness-Alltag sucht, wird im Keller des Hotels, in der Lobby und außerhalb des Hotels fündig. Beginnen wir mal mit dem Offensichtlichsten: Das Greenfield Hotel trägt neben Spa auch Golf im Namen und das zurecht, denn für viele Gäste ist die Nähe zum 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz ein Mitgrund für die Hotelwahl. Aber nicht nur Profis sind am Platz erlaubt, das Hotel bietet auch Golfschnupperkurs – für Einzelpersonen, aber auch die ganze Familie an. Wer also schon immer mal ein paar Schwünge ausprobieren wollte, ist hier mit qualifizierten Golflehrer:innen in besten Händen. Ich bleibe gleich beim Sport: Am Weg zum Spa & Wellnessbereich gibt es einen Fitnessraum mit Cardio- und Kraftsportgeräten, den man jederzeit benutzen kann.

Im Keller des Hotels befindet sich ein Spaß-Raum für Erwachsene und Jung-gebliebene, der von einer Bar, über eine Bowling-Bahn, einem virtuellen Sportsimulator auch viele Klassiker wie Darts, Tischtennis, Lufthockey oder Billard zu bieten hat. Bezahlen muss man nur fürs Bowling und den Multisport-Simulator. Den Rest kann man kostenlos benutzen. Für die kleinsten Gäste gibt es einen eigenen Bereich, in dem es einen Motorikraum, ein Bällebad und einen großen Spielraum samt Laufmotorrad, einer große Tafel, Bauklötze in allen Größen oder ähnlichem gibt. Selbst eine Spielkonsole ist vorhanden, für die man Controller bei der Rezeption ausborgen kann. Vor dem Spielraum gibt es auch noch einen Outdoor-Spielplatz mit Rutsche, Schaukel und Wippe. All diese Räumlichkeiten waren für unsere Kleine ein wahrer Segen – sie hat wirklich alles ausgiebig benutzt und sich auch immer über gleichaltrige Gesellschaft gefreut.