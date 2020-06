Mr. DRILLER DrillLand ab sofort für PC und Switch erhältlich

Gute Nachrichten für die Fan von Mr. Driller – BANDAI NAMCO veröffentlichte heute Mr. DRILLER DrillLand für Nintendo Switch und PC.

Was erwartet euch im Spiel?

Das Action-Puzzlespiel ist der erste Teil der Reihe, der auch für Nintendo Switch erscheint. SpielerInnen müssen sich bis zum Boden des Bildschirms bohren, indem sie die bunten Blöcke zerstören, Combos aufbauen und dabei Gegner vermeiden. Diese Version beinhaltet verbesserte Grafiken, Gameplay und HD Cutscenes.

Mr. DRILLER feiert seine Rückkehr in Mr. DRILLER DrillLand, in welchem er SpielerInnen in einen geheimen, unterirdischen Vergnügungspark namens Drill Land einlädt. Dort gilt es fünf Attraktionen zu erforschen und einzunehmen, die alle ihre eigenen Gameplay-Regeln und Aufgaben haben. Mr. DRILLER DrillLand beinhaltet ebenfalls einen Multiplayer-Modus, in dem sich bis zu vier SpielerInnen auf einer Konsole nach Lust und Laune durch Drill Land bohren können. Für alle, die lieber einen ruhigen Tag im Park verbringen möchten, ist der „Casual Mode“ genau das Richtige, denn in diesem Modus kann Drill Land in ganz entspanntem Tempo erforscht und durchgraben werden.