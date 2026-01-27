MOVA stellt fortschrittliche LIDAX Ultra- und ViAX-Mähroboter vor

MOVA gibt heute die offizielle Verfügbarkeit seiner neuesten Roboter-Rasenmäher-Produktreihe bekannt. Lest hier mehr!

Dabei handelt es sich um Geräte, die mühelose, intelligente und vollständig kabellose Rasenpflege-Lösungen für Gärten jeder Größe bieten.

Die LiDAX Ultra-Serie wurde für mittelgroße bis große und komplexere Rasenflächen entwickelt und kombiniert 360°-3D-LiDAR-Navigation mit KI-Intelligenz, um präzise Flächenerkennung, zuverlässige Hindernisvermeidung und stabile Leistung in verschiedenen Außenumgebungen zu bieten, ohne dass Begrenzungsdrähte oder eine RTK-Einrichtung erforderlich sind. Die Serie umfasst mehrere Modelle, die auf unterschiedliche Rasengrößen zugeschnitten sind. Die Modellnummern geben die empfohlene Mähfläche in Quadratmetern an:

LiDAX Ultra 800 (949,- Euro)

LiDAX Ultra 1000 (999,- Euro)

LiDAX Ultra 1200 (1.099,- Euro)

LiDAX Ultra 1600 (1.499,- Euro)

LiDAX Ultra 2000 (1.699,- Euro)

Alle Modelle basieren auf derselben fortschrittlichen Technologieplattform und bieten ein erstklassiges, freihändiges Mäherlebnis mit nahtloser App-Steuerung.

ViAX-Serie: Intelligentes, kabelloses Mähen

Die ViAX-Serie bringt intelligente Roboter-Rasenpflege in den Alltag im Freien und wurde speziell für Gärten zwischen 250 und 500 m² entwickelt. Die Serie ist in drei Modellen erhältlich – ViAX 250, ViAX 300 und ViAX 500 – und ermöglicht Hausbesitzern, die richtige Lösung für ihre Gartengröße zu wählen. Die Modelle sind zu folgenden Preisen erhältlich:

ViAX 250 – 529,- Euro

ViAX 300 – 549,- Euro

ViAX 500 – 699,- Euro (ab März 2026)

Dank der UltraEyes™ KI-Bildverarbeitungstechnologie ermöglicht ViAX KI-gestützte Kartierung, Begrenzungserkennung und Hindernisvermeidung mit minimalem Benutzereingriff. Die kompakte, effiziente und benutzerfreundliche Serie macht kabelloses Rasenmähen möglich und bietet gleichzeitig zuverlässige Leistung und flexible App-basierte Steuerung. Wie oben beschrieben: Der ViAX 500 wird ab März 2026 erhältlich sein.